Borna Coric e la fine del rapporto con Riccardo Piatti per colpa della Sharapova

Borna Coric ha sorpreso tutti separandosi da Riccardo Piatti , una collaborazione che è durata poco più di un anno e mezzo. Il croato ha parlato con la stampa del suo paese dove ha spiegato i motivi che hanno portato alla rottura con l’allenatore italiano.

“Ci sono state alcune controversie dall’inizio della stagione. Dopo gli Us Open Ci siamo seduti e abbiamo deciso di porre fine alla nostra partnership “, ha confessato Coric, che non ha avuto risultati molto brillanti nel 2019.

Coric ha anche ammesso che uno dei motivi con la rottura con Piatti è stata Maria Sharapova, che ha assunto il coach italiano a fine agosto. “Questo è stato uno dei motivi principali. È coinvolto in molti progetti e non si è solo concentrato su di me, quindi abbiamo deciso che rompere era l’opzione migliore. Iniziare a lavorare con la Sharapova non ha aiutato a risolvere i problemi e ha peggiorato la situazione”, ha ammesso.