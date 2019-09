Us Open: Semifinale tra Belinda Bencic e Bianca Vanessa Andreescu

Ci ha messo 1h40′ e due set Belinda Bencic a qualificarsi per le semifinali degli US Open. Belinda ha battuto Donna Vekic con il punteggio di 7-6 (7/5) 6-3 e nel penultimo atto affronterà la canadese Bianca Vanessa Andreescu, vittoriosa in tre set sulla belga Elise Mertens.

La 22enne ha mostrato grande determinazione e concentrazione per centrare la prima semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam! Dopo aver concesso un break alla prima occasione alla croata, l’elvetica è subito riuscita a recuperare andando poi ad imporsi nel tie-break. Nella seconda frazione ha fatto la differenza i break nel 7o e nel 9o game, chiudendo al terzo match point e prendendosi così la rivincita dopo il ko subito per mano della stessa 23enne al terzo turno dell’ultimo Roland Garros.