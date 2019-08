Andy Murray critica Nick Kyrgios e dichiara: “ci sono rimasto male per Fergus perché non avrebbe dovuto tollerare una cosa del genere”

Andy Murray ha criticato il comportamente di Nick Kyrgios nel torneo di Cincinnati: “Non è stato assolutamente bello, ci sono rimasto male per Fergus perché non avrebbe dovuto tollerare una cosa del genere. Ho parlato un po’ con lui la scorsa notte dopo l’incontro.

Dipende tutto da lui, è tornato a commettere gli errori che faceva prima. A Washington aveva fatto un buon lavoro grazie anche al sostegno del pubblico. Spero solo che lo capisca, perché una settimana come quella di Washington è davvero buona per il tennis, invece la scorsa notte non lo è stata”.