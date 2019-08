L’inizio del cambiamento di Nick Kyrgios

“Il mio cambiamento è iniziato tutto fuori dal campo. Molte abitudini che avevo necessitavano di una cambiamento. Non ho intenzione di approfondire nel dettaglio, ma avevo numerose abitudini malsane che si riflettevano sul campo da tennis.

Quindi avevo bisogno di cambiare molte cose. Come ho già detto, questo è soltanto l’inizio. Continuerò in questo modo. Allo stesso tempo, sto anche cercando di non snaturare me stesso. Voglio continuare a divertirmi in campo ed essere il solito intrattenitore. Si tratta di un processo quotidiano”.