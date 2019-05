ITF Barletta: Il resoconto di giornata

Quarti di finale super – Concluso il secondo turno degli Internazionali Femminili di Barletta | Coop Master Alleanza 3.0 Tennis Cup. Otto talenti emergenti ai quarti di finale, due di questi sono fra le migliori venti giocatrici Junior nel mondo: le statunitensi Alexa Noel e Elizabeth Mandlik, che continuano a brillare sui campi del Circolo Tennis “Hugo Simmen”, dimostrando attitudini e capacità che promettono un futuro roseo.

Alexa Noel si impone sulla pugliese Giorgia Pinto per 6-1 6-2. Nata nel 2002 a Scottsdale, in Arizona, Alexa è la numero 19 del ranking ITF Junior, ex numero 5 (best ranking raggiunto lo scorso anno). Sui campi di Barletta sta dimostrando talento e determinazione. Seppur di giovane età la Noel detiene il titolo dell’Astrid Bowl in singolare e in doppio, insieme al suo primo Grand Slam Junior disputato nel 2018 dove raggiunse il secondo turno vincendo contro la polacca Stefania Rogozinska Dzik.

La compagna di doppio, Elizabeth Mandlik, approda a Barletta dopo aver perso agli ottavi dell’Easter Bowl, il torneo Junior che si tiene a Indian Wells. Il suo ultimo titolo è il torneo Junior Pan American, tenutosi lo scorso ottobre. Mandlik si scontrerà ai quarti contro la testa di serie numero 4 del torneo, Kelia Le Bihan.

Le teste di serie – Le due teste di serie proseguono la corsa per il titolo di prima vincitrice degli Internazionali di Barletta. Federica Bilardo vince su Viviani per 7-6 6-1, mentre la rumena Oana Georgeta Simion strappa al terzo il biglietto ai quarti di finale. La Simion vince per 2-6 6-4 6-3 contro la terza under 18 del torneo, la giapponese Natsumi Kawaguchi, che ha confermato avere tutte le carte in regola per diventare una stella. Nella giornata di oggi la Kawaguchi ha sostenuto due partite di due ore e mezzo mantenendo salda concentrazione e fiducia, esprimendo una grande capacità tecnica e fisica. Oana Simion si scontrerà ai quarti con l’italiana Angelica Raggi. Giungono ai quarti di finale anche le connazionali Federica Arcidiacono e Beatrice Lombardo.

Orari di domani – Gli inizi delle partite sono previsti dalle ore 11:00 al Circolo Tennis Barletta.

L’ingresso è gratuito per tutta la durata del torneo.