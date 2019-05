Masters 1000 Madrid: Roger Federer manca due match point e cede alla distanza contro Dominic Thiem

Thiem in semifinale

È andato vicinissimo all’impresa Roger Federer ma alla fine ha dovuto cedere allo strapotere sulla terra rossa di Dominic Thiem che si è imposto in tre set col punteggio di 3-6 7-6 (13/11) 6-4 in più di due ore di gioco nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid.

L’austriaco è uscito alla distanza, dimostrando una volta di più di essere uno dei più forti su questa superficie. Per Roger comunque una prestazione più che convincente che fa ben sperare per il Roland Garros.

Visto il gran caldo, l’elvetico ha impostato la partita puntando tantissimo sullo scambio corto in modo da risparmiare le energie, affidandosi anche ad un servizio che ha funzionato molto bene (addirittura 84% di prime per il 37enne nel primo set). Questa tattica ha premiato il rossocrociato nella prima frazione, con Federer che ha ottenuto il break nel secondo gioco per poi gestire al meglio tutto il set.

La seconda ha visto invece Thiem entrare più determinato e l’incontro si è così fatto più intenso ed equiliibrato, fino al tie-break conquistato con le unghie dal 25enne, in cui ha pure salvato due match point. Nel terzo e decisivo set Thiem ha continuato a spingere, strappando subito il servizio a Federer che ha provato a rientrare grazie ad un break nell’ottavo gioco, subito perso nel game successivo. L’austriaco ha poi chiuso l’incontro e andrà ora a sfidare Novak Djokovic in semifinale.

La partita punto per punto