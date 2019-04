Da Barletta: Musetti si concede il bis. Si ferma Sinner (con il programma di domani)

Nel segno dei giovani italiani. La seconda giornata della ventesima edizione del challenger Atp di Barletta, ha in Lorenzo Musetti un altro protagonista. Il 17enne di Carrara ha superato nettamente il lucky loser Matteo Arnaldi in due set: 6/2, 6/0. Adesso Musetti incontrerà nel terzo turno lo slovacco Filip Horansky (testa di serie n.12) che ha superato, a sua volta, il tedesco Daniel Masur dopo tre lunghi parziali (6/7, 6/4, 6/3). Si ferma al secondo turno, invece, il cammino dell’altra giovane promessa italiana, Jannik Sinner. L’alto-atesino è stato sconfitto da Andrea Arnaboldi (tds n.7) in due set: il primo combattuto fino al 7/5 e il secondo più agevole con il 6/3 finale. Avanzano anche l’egiziano Mohamed Safwat che ha avuto la meglio sul croato Nino Serdarusic (7/5, 6/2) e il serbo Nikola Milojevic che ha superato l’egiziano Karim Mohamed Maamoun (5/7, 6/1, 7/5).

La giornata di domani si aprirà alle 10 sul campo centrale del circolo “Hugo Simmen” con l’esordio della testa di serie n. 1, l’italiano Gianluigi Quinzi che affronterà il kazako Denis Yevseyev. Nell’intenso programma di gare, ci sarà anche l’esordio di Stefano Travaglia (tds n.3) e Filippo Baldi (tds n.4). In campo anche il beniamino di casa, Andrea Pellegrino, nel derby contro Lorenzo Giustino. Poi spazio alle gare di doppio. L’ingresso è gratuito.

LaPulita &Service (CC) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Gianluigi Quinzi vs [ITF] Denis Yevseyev

2. Andrea Pellegrino vs [6] Lorenzo Giustino

3. [Q] Sumit Nagal vs [4] Filippo Baldi

4. Alternate / vs Oscar Otte / Andreas Siljestrom (non prima ore: 14:30)

5. [1] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino

I Bilanciai (C1) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Giulio Zeppieri vs [10] Thanasi Kokkinakis

2. [3] Stefano Travaglia vs Andrea Collarini

3. [WC] Giorgio Portaluri / Giuseppe Tresca vs [WC] Lorenzo Musetti / Giulio Zeppieri (non prima ore: 13:00)

4. Andrea Arnaboldi / Viktor Galovic vs [ITF] Peter Heller / Scott Puodziunas

Altitud (C2) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Jurij Rodionov vs [WC] Jacopo Berrettini

2. Federico Coria vs [15] Mats Moraing

3. Nikola Cacic / Jurij Rodionov vs [2] Scott Clayton / Fernando Romboli (non prima ore: 13:00)

4. Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Alternate /

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Gianluca Mager vs Pavel Kotov

2. [14] Viktor Galovic vs [WC] Julian Ocleppo

3. [ITF] Karim-Mohamed Maamoun / Skander Mansouri vs Nikola Milojevic / Mohamed Safwat (non prima ore: 13:00)

4. Julian Ocleppo / Stefano Travaglia vs [3] Tomislav Brkic / Tomislav Draganja