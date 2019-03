Roger Federer giocherà nel 2020 almeno l’ATP Cup e il torneo di Dubai

Ora non è più un tabù: Roger Federer, che festeggierà 38 anni il prossimo 08 agosto giocherà anche nel 2020. Resta da vedere dove.

Lo svizzero ha parlato del suo futuro proprio ad Indian Wells.

“Non ho ancora discusso con il mio team tutti i dettagli sul mio calendario nel 2019, figuriamoci nel 2020. Quello che so è che giocherò l’ATP Cup ed il torneo ATP 500 di Dubai. Il resto rimane in dubbio”.

Federer ha ancora dei dubbi anche sulla sua partecipazione olimpica. Va ricordato che la medaglia d’oro in singolare è una delle poche cose che Federer non ha mai conquistato: è stato campione olimpico in doppio a Pechino nel 2008 e vice campione olimpico in singolare a Londra 2012.