WTA Dubai: Il Tabellone di Qualificazione

(1) Pera, Bernarda vs (WC) Uberoi, Nikita

Muhammad, Asia vs (15) Kalinina, Anhelina

(2) Voegele, Stefanie vs Xu, Shilin

Strakhova, Valeriya vs (12) Jorovic, Ivana

(3) Jakupovic, Dalila vs Paquet, Chloe

Dulgheru, Alexandra vs (13) Brady, Jennifer

(4) Hercog, Polona vs (WC) Elbaba, Julia

(WC) Silva, Eden vs (9) Babos, Timea

(5) Pliskova, Kristyna vs Samsonova, Liudmila

Bara, Irina vs (11) Zhu, Lin

(6) Arruabarrena, Lara vs Mrdeza, Tereza

Dabrowski, Gabriela vs (16) Sharipova, Sabina

(7) Diyas, Zarina vs (WC) Lisicki, Sabine

Raina, Ankita vs (10) Niculescu, Monica

(8) Kudermetova, Veronika vs Frech, Magdalena

Han, Xinyun vs (14) Doi, Misaki