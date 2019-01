Australian Open: Il programma completo di Martedì 15 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) D. Aiava vs (17) M. Keys

T. Maria vs (16) S. Williams

(4) A. Zverev vs A. Bedene

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) N. Djokovic vs (Q) M. Krueger

(4) N. Osaka vs M. Linette

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) K. Majchrzak vs (8) K. Nishikori

T. Zidansek vs D. Gavrilova

V. Williams vs (25) M. Buzarnescu

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) S. Halep vs K. Kanepi

B. Paire vs (7) D. Thiem

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) K. Muchova vs (7) Ka. Pliskova

(11) B. Coric vs S. Darcis

L. Siegemund vs V. Azarenka

S. Stosur vs D. Yastremska

N. Kyrgios vs (16) M. Raonic (Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) F. Fognini vs J. Munar

E. Bouchard vs (WC) S. Peng

P. Andujar vs (25) D. Shapovalov

(Q) V. Golubic vs (6) E. Svitolina

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Konta vs A. Tomljanovic

S. Zheng vs (18) G. Muguruza

T. Daniel vs (Q) T. Kokkinakis

S. Wawrinka vs E. Gulbis

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Ivashka vs M. Jaziri

(Q) N. Vikhlyantseva vs (Q) V. Lepchenko

F. Krajinovic vs (17) M. Cecchinato

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(12) E. Mertens vs A. Schmiedlova

(WC) A. Bolt vs (WC) J. Sock

(27) C. Giorgi vs D. Jakupovic

(WC) J. Tsonga vs M. Klizan

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(21) Q. Wang vs F. Ferro

(24) H. Chung vs B. Klahn

(32) P. Kohlschreiber vs (WC) Z. Li

(26) D. Cibulkova vs S. Zhang

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Parmentier vs A. Potapova

(Q) L. Vanni vs (23) P. Carreno Busta

J. Chardy vs U. Humbert

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Diyas vs A. Krunic

L. Djere vs E. Donskoy

M. Granollers vs M. Copil

S. Kenin vs (Q) V. Kudermetova

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Ramos-Vinolas vs M. Fucsovics

(10) D. Kasatkina vs T. Bacsinszky

S. Voegele vs (28) S. Hsieh

(WC) A. Popyrin vs M. Zverev

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) L. Harris vs (15) D. Medvedev

(Q) B. Fratangelo vs (29) G. Simon

(23) C. Suárez Navarro vs (WC) C. Burel

Kr. Pliskova vs A. Blinkova

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Jarry vs L. Mayer

(Q) B. Andreescu vs (WC) W. Osuigwe

(Q) L. Zhu vs M. Gasparyan

M. Marterer vs (Q) G. Sakharov

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Karlovic vs H. Hurkacz

M. Brengle vs (Q) M. Doi

(28) L. Pouille vs M. Kukushkin

(Q) I. Swiatek vs A. Bogdan

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Querrey vs P. Herbert

M. Barthel vs (13) A. Sevastova

(21) D. Goffin vs C. Garin

V. Kuzmova vs K. Kozlova

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Vesely vs R. Harrison

G. Pella vs J. Sousa

A. Cornet vs L. Arruabarrena