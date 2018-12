Svetlana Kuznetsova e il diritto errato di Rafael Nadal

Svetlana Kuznetsova ha parlato di tecnica e del diritto di Rafael Nadal.

“In Russia, tutti sono ossessionati dalla tecnologia, ma alcune cose restano inspiegabili. Puoi avere una tecnica perfetta, come Federer, e puoi avere la tecnica di Rafael Nadal, per me il suo dritto è sostanzialmente errato. Il colpo di Rafa sprigiona una potenza incredibile, ma è sbagliato dal punto di vista tecnico, contro tutte le leggi della fisica”.