ATP San Pietroburgo: Live i Risultati del Day 1. Luca Vanni supera le Qualificazioni

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Rublev, Andrey vs Struff, Jan-Lennard

Kukushkin, Mikhail vs Istomin, Denis

Sousa, Joao vs (8) Medvedev, Daniil

(3) Cecchinato, Marco vs Bye

Baghdatis, Marcos vs Lacko, Lukas

Basic, Mirza vs (WC) Youzhny, Mikhail

Qualifier vs (5/WC) Bautista Agut, Roberto

(6) Dzumhur, Damir vs Qualifier

Qualifier vs Pella, Guido

Bedene, Aljaz vs (WC) Wawrinka, Stan

Bye vs (4) Khachanov, Karen

(7) Shapovalov, Denis vs Qualifier

Garcia-Lopez, Guillermo vs Berrettini, Matteo

Donskoy, Evgeny vs Klizan, Martin

Bye vs (2) Fognini, Fabio

ATP San Pietroburgo | ATP 250 | Indoor | $1.175.190 – TD quali e 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Roman Safiullin vs [7] Luca Vanni



ATP St. Petersburg Roman Safiullin Roman Safiullin 4 4 Luca Vanni [7] Luca Vanni [7] 6 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 3-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [2] Ilya Ivashka vs [WC] Evgenii Tiurnev



ATP St. Petersburg Ilya Ivashka [2] Ilya Ivashka [2] 7 7 Evgenii Tiurnev Evgenii Tiurnev 6 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 E. Tiurnev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Tiurnev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Tiurnev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Tiurnev 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Tiurnev 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 E. Tiurnev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* ace 6-6 → 7-6 E. Tiurnev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Tiurnev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Tiurnev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 E. Tiurnev 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 E. Tiurnev 0-15 df 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 E. Tiurnev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Evgeny Donskoy vs Martin Klizan (non prima ore: 15:00)



ATP St. Petersburg Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 4 4 Martin Klizan Martin Klizan 6 6 Vincitore: M. KLIZAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 2-3 E. Donskoy 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-3 → 4-4 M. Klizan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0

4. Aljaz Bedene vs [WC] Stan Wawrinka



ATP St. Petersburg Aljaz Bedene • Aljaz Bedene 30 4 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 4-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Bedene 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lucas Miedler vs Uladzimir Ignatik



ATP St. Petersburg Lucas Miedler Lucas Miedler 7 6 Uladzimir Ignatik Uladzimir Ignatik 5 2 Vincitore: L. MIEDLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Miedler 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Miedler 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 U. Ignatik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [3] Ruben Bemelmans vs [5] Adrian Menendez-Maceiras



ATP St. Petersburg Ruben Bemelmans [3] Ruben Bemelmans [3] 6 2 3 Adrian Menendez-Maceiras [5] Adrian Menendez-Maceiras [5] 4 6 6 Vincitore: A. MENENDEZ-MACEIRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [PR] Philipp Petzschner / Tim Puetz vs Daniele Bracciali / Marco Cecchinato (non prima ore: 16:00)