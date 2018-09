Semifinali Davis: quali le squadre favorite?

È tempo di Davis e visto il cambio radicale che presto investirà la manifestazione a squadre nazionali più antica in ambito tennistico, le ultime sfide di questa versione destinata a sparire…acquistano sempre più valore e generano una curiosità mista a tristezza.

Semifinali che, va detto, saranno di alto livello con nazionali di assoluto prestigio pronte a disputarsi l’ultima vera Coppa Davis: nella prima si sfideranno Francia e Spagna sul duro indoor di Lille mentre la terra rossa outdoor è stata la superficie scelta dai croati per affrontare gli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine e analizziamo i due incroci.

La Francia, defending champion, ha convocato Pouille, Gasquet e il redento Paire (si giocheranno i singolari?) più Benneteau e Mahut, i giocatori che capitan Noah dovrebbe mandare in campo nella giornata del doppio. La Spagna, priva dell’infortunato Nadal, risponderà con Carreno Busta, Bautista Agut, Ramos – Vinolas, Feliciano Lopez e Marcel Granollers, con questi ultimi due chiamati probabilmente a difendere il fortino spagnolo nel sabato del doppio. Si fosse giocato sulla terra battuta sarebbe stata tutta un’altra storia ma anche sul rapido gli iberici possono dire la loro: vedo una prima giornata in parità, un doppio che sorride ai francesi e un’ultima giornata assai equilibrata. Un 3-2 finale per i padroni di casa sarebbe per me il risultato meno sorprendente però attenzione alla garra degli spagnoli e alla fragilità psicologica dei francesi più volte messa in mostra, finora a dire il vero tenuta sotto controllo dal trascinatore Yannick Noah.

Terra battuta che dovrebbe invece favorire e non poco i croati nella sfida contro gli statunitensi: Cilic e Coric rappresentano due punti fermi dei singolari, con Pavic, Skugor e Dodig tutti ottimi doppisti, soprattutto il primo, quest’anno trionfatore nello Slam australiano e issatosi fino al numero 1 del ranking della specialità. Gli americani proveranno a rispondere con il NextGen Tiafoe, con Steve Johnson, Sam Querrey e teoricamente in doppio Sock e Mike Bryan, coppia calda che ha vinto gli ultimi due Slam disputati. Visto lo stato di salute dei rispettivi singolaristi credo che la Croazia sia nettamente favorita, meno nel doppio che appare un vero fortino a stelle e strisce. È vero che la Davis, questa Davis, ha scritto la storia con partite sorprendenti e dall’esito inatteso, però un 4-1 a favore degli anfitrioni appare un risultato assai probabile.

Alessandro Orecchio