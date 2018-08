Masters 1000 – Toronto: Il programma di venerdì 10 agosto 2018

Di seguito l’ordine di gioco di venerdì 10 agosto del torneo Masters 1000 di Toronto.



Centre Court – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [5] Grigor Dimitrov vs [4] Kevin Anderson

2. Stefanos Tsitsipas vs [2] Alexander Zverev

3. Robin Haase OR Denis Shapovalov vs Karen Khachanov OR [8] John Isner (non prima ore: 00:30)

4. [1] Rafael Nadal OR [WC] Stan Wawrinka vs [6] Marin Cilic (non prima ore: 02:00)

National Bank Grand Stand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs [7] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

2. [4] Mike Bryan / Jack Sock vs Raven Klaasen / Michael Venus

3. Nikola Mektic / Alexander Peya vs Kevin Anderson / Novak Djokovic

4. [Alt] Sam Querrey / Rajeev Ram vs Pablo Carreno Busta / Joao Sousa OR [2] Henri Kontinen / John Peers