Challenger Astana: Il Main Draw. Nessun azzurro al via

Challenger Astana CH | Cemento | $125.000

(1) Youzhny, Mikhail vs Gonzalez, Alejandro

Heras, Patricio vs Setkic, Aldin

Ehara, Hiroyasu vs Gakhov, Ivan

Brands, Daniel vs (8) Ilkel, Cem

(4) Moriya, Hiroki vs Janvier, Maxime

Yevseyev, Denis vs Safiullin, Roman

Mertens, Yannick vs Rodionov, Jurij

Guez, David vs (5) Gerasimov, Egor

(7) Nedelko, Ivan vs (WC) Nedovyesov, Aleksandr

Popko, Dmitry vs Qualifier

(WC) Dustov, Farrukh vs Qualifier

(WC) Khabibulin, Timur vs (3) Ofner, Sebastian

(6) Lee, Duckhee vs (WC) Ayap, Sagadat

Ortega-Olmedo, Roberto vs Qualifier

Jankovits, Yannick vs Qualifier

Popyrin, Alexei vs (2) Bublik, Alexander