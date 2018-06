Sorteggiato il tabellone ufficiale del Torneo ITF maschile città di Gaeta. Andrea Paciello sfida la testa di serie n.1 Alessandro Petrone

Sono stati sorteggiati oggi alle 18 gli accoppiamenti del tabellone principale e per la wild card di casa Andrea Paciello subito un esordio in salita. Al primo incontro affronterà il numero uno del tabellone Alessandro Petrone, numero 407 del mondo e vincitore quest’anno di un torneo ITF in Ucraina.

Gli incontri avranno inizio domani a partire dalle 12. Scenderanno in campo il brasiliano Wilson Leite, al suo settimo anno tra i Pro, contro la giovane speranza azzurra Federico Arnaboldi. Altro match di rilievo tra lo svedese Jonathan Mridha e l’italiano Andrea Graziosi.

Derby tutto italiano tra Marco Miceli e Antonio Massara, testa di serie numero 8 del tabellone. Il qualificato Mirko Cutuli affronterà il lettone Martins Podzus.

Tra i doppi, la coppia tutta gaetana dei fratelli Paciello sfiderà il duo formato da Marco De Rossi, membro della squadra di serie B del Circolo Tennis Gaeta, e Marco Miceli.

I match di doppio continueranno con una sfida tra i giovanissimi Federico Arnaboldi e Giulio Zeppieri , enfant prodige del TC Capanno di Latina, contro la coppia esperta formata dal francese Pierre Faivre e Giorgio Ricca.