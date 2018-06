ATP Halle: Roger Federer accede alle semifinali

Roger Federer (ATP 1) si è qualificato per le semifinali di Halle, torneo vinto in 9 occasioni. L’elvetico nei quarti ha eliminato Matthew Ebden (60) per 7-6 (7/2) 7-5. Al penultimo atto il basilese affronterà il qualificato statunitense Denis Kudla (109), che nella prima partita del giorno ha superato il giapponese Yuichi Sugita (52) per 6-2 7-5.

Roger nel primo set, nonostante una percentuale di primi servizi di poco superiore al 50%, ha concesso solo quattro punti sulla propria battuta. L’australiano ha pure resistito nonostante un paio di game difficili, annullando l’unica palla break concessa al 36enne renano, ma poco ha potuto nel tie-break. Nella seconda frazione King Roger ha concesso due volte la battuta (3o e 7o game), reagendo però in entrambe le occasioni per involarsi poi verso il successo nel primo scontro diretto con il 30enne di Perth.

La partita punto per punto