Roland Garros Junior: Chun Hsin Tseng vince il torneo maschile

È Chun Hsin Tseng il vincitore del torneo maschile del Roland Garros Junior. Il tennista di Taipei, classe 2001, ha avuto la meglio in finale sull’argentino Sebastian Baez, recente finalista al Trofeo Bonfiglio ed attuale leader della classifica mondiale giovanile, col punteggio di 7-6(5) 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Ottima prestazione nella giornata odierna per il tennista asiatico, già n.722 del ranking ATP. L’inizio non è stato dei migliori per il vincitore del torneo di Salsomaggiore Terme nel 2017, ma col passare del tempo ha preso sempre più fiducia e consapevolezza nei propri mezzi ed è riuscito ad avere la meglio sull’esperto terraiolo sudamericano.

Recuperato il break nel sesto game del primo set, Tseng non ha concesso nulla al servizio e si è così arrivati al tiebreak: qui, il 16enne di Taiwan è sempre stato in assoluto controllo, vincendolo per sette punti a cinque. A decidere la seconda frazione è stato un break arrivato nel primo gioco: Baez non ha sfruttato una palla game sul 40-30, ha annullato due chance di break arrendendosi poi alla terza opportunità. Tseng, impeccabile con la prima di servizio (91% di punti vinti con questo fondamentale), ha tenuto tre turni di battuta consecutivi a zero, operando il doppio break nel settimo game, chiudendo poi per 6-2.

Dopo la finale raggiunta agli Australian Open, torneo nel quale è stato sconfitto dall’americano Korda, è finalmente arrivata una vittoria Slam per Chun Hsin Tseng. Potrebbe essere la prima di tante…

Lorenzo Carini