Challenger Prostejov e Poznan: I Tabelloni di Qualificazione. Ben sette gli azzurri al via

Challenger Prostejov | Terra | e127.000

(1) Cuevas, Martin vs Kopriva, Vit

(WC) Novak, Jacub vs (WC) Vondrak, Martin

(WC) Nouza, Petr vs Mertl, Jan

Eremin, Edoardo vs (8) Reboul, Fabien

(2) Gaio, Federico vs Konecny, Michal

Vrbensky, Michael vs Doumbia, Sadio

Poljak, David vs Nema, Patrik

Bodmer, Adrian vs (5) Karlovskiy, Evgeny

(3) Blancaneaux, Geoffrey vs Haider-Maurer, Andreas

(WC) Jebavy, Roman vs (WC) Liska, Tomas

Nejedly, Pavel vs Sieber, Marc

Goldsteiner, Peter vs (7) Satral, Jan

(4) Jaloviec, Marek vs Bury, Aliaksandr

Brunner, Pascal vs Gengel, Marek

Pospisil, Jaroslav vs Kellovsky, Dominik

Velotti, Agustin vs (6) Mager, Gianluca

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Poljak vs Patrik Nema

2. Peter Goldsteiner vs [7] Jan Satral

3. [WC] Petr Nouza vs Jan Mertl

4. David Poljak OR Patrik Nema vs Adrian Bodmer OR [5] Evgeny Karlovskiy (non prima ore: 14:00)

5. [WC] Petr Nouza OR Jan Mertl vs Edoardo Eremin OR [8] Fabien Reboul (non prima ore: 14:00)

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jaroslav Pospisil vs Dominik Kellovsky

2. [2] Federico Gaio vs Michal Konecny

3. [4] Marek Jaloviec vs Aliaksandr Bury

4. Jaroslav Pospisil OR Dominik Kellovsky vs Agustin Velotti OR [6] Gianluca Mager (non prima ore: 14:00)

5. [2] Federico Gaio OR Michal Konecny vs Michael Vrbensky OR Sadio Doumbia (non prima ore: 14:00)

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Martin Cuevas vs Vit Kopriva

2. Michael Vrbensky vs Sadio Doumbia

3. Pascal Brunner vs Marek Gengel

4. [1] Martin Cuevas OR Vit Kopriva vs [WC] Jacub Novak OR [WC] Martin Vondrak (non prima ore: 14:00)

5. [3] Geoffrey Blancaneaux OR Andreas Haider-Maurer vs [WC] Roman Jebavy OR [WC] Tomas Liska (non prima ore: 14:00)

COURT 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Agustin Velotti vs [6] Gianluca Mager

2. [3] Geoffrey Blancaneaux vs Andreas Haider-Maurer

3. Edoardo Eremin vs [8] Fabien Reboul

4. [4] Marek Jaloviec OR Aliaksandr Bury vs Pascal Brunner OR Marek Gengel (non prima ore: 14:00)

COURT 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jacub Novak vs [WC] Martin Vondrak

2. [WC] Roman Jebavy vs [WC] Tomas Liska

3. Pavel Nejedly OR Marc Sieber vs Peter Goldsteiner OR [7] Jan Satral (non prima ore: 14:00)

COURT 10 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Adrian Bodmer vs [5] Evgeny Karlovskiy

2. Pavel Nejedly vs Marc Sieber

Challenger Poznan | Terra | e64.000

(1) Zapata Miralles, Bernabe vs Blanch, Ulises

(WC) Zuk, Kacper vs Jahn, Jeremy

Bonadio, Riccardo vs Slobodchikov, Ronald

Ficovich, Juan Pablo vs (8) Olaso, Guillermo

(2) Arnaboldi, Andrea vs Vukic, Aleksandar

Hampel, Lenny vs (WC) Rajski, Maciej

Piros, Zsombor vs (WC) Ambrozy, Filip

Lindell, Christian vs (6) Coria, Federico

(3) Rosol, Lukas vs (WC) Tadyszak, Norbert

Geens, Clement vs Sorgi, Joao Pedro

Escoffier, Antoine vs (WC) Panfil, Grzegorz

Furness, Evan vs (7) Dancevic, Frank

(4) Hernandez-Fernandez, Jose vs Popyrin, Alexei

(WC) Wojcik, Jakub vs Marcora, Roberto

Song, Evan vs Kalenichenko, Danylo

Vavassori, Andrea vs (5) Bourgue, Mathias

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Kacper Zuk vs Jeremy Jahn

2. [2] Andrea Arnaboldi vs Aleksandar Vukic

3. Andrea Vavassori vs [5] Mathias Bourgue

4. Antoine Escoffier vs [WC] Grzegorz Panfil

5. [1] Bernabe Zapata Miralles OR Ulises Blanch vs [WC] Kacper Zuk OR Jeremy Jahn

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lenny Hampel vs [WC] Maciej Rajski

2. Zsombor Piros vs [WC] Filip Ambrozy

3. [3] Lukas Rosol vs [WC] Norbert Tadyszak

4. [4] Jose Hernandez-Fernandez vs Alexei Popyrin

5. Riccardo Bonadio OR Ronald Slobodchikov vs Juan Pablo Ficovich OR [8] Guillermo Olaso

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Bernabe Zapata Miralles vs Ulises Blanch

2. Juan Pablo Ficovich vs [8] Guillermo Olaso

3. Clement Geens vs Joao Pedro Sorgi

4. [WC] Jakub Wojcik vs Roberto Marcora

5. [2] Andrea Arnaboldi OR Aleksandar Vukic vs Lenny Hampel OR [WC] Maciej Rajski

COURT 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs Ronald Slobodchikov

2. Christian Lindell vs [6] Federico Coria

3. Evan Song vs Danylo Kalenichenko

4. Evan Furness vs [7] Frank Dancevic

5. Zsombor Piros OR [WC] Filip Ambrozy vs Christian Lindell OR [6] Federico Coria