Feliciano Lopez: “La terra di Madrid è la migliore del mondo”

Il passaggio di testimone è sempre più vicino. Feliciano Lopez, come ormai noto da tempo, diverrà direttore del torneo del Mutua Madrid Open a partire dal prossimo anno. In campo fra pochi giorni nelle vesti di giocatore per l’ultima volta nella manifestazione madrilena, il tennista di Toledo si calerà anche nei panni di “direttore” aggiunto sotto la tutela del mentore Manolo Santana, pronto a consegnargli le chiavi della macchina organizzativa. “Manolo è al corrente di tutto. Quest’anno entrerò nelle dinamiche a poco poco cercando soprattutto di dire la mia sul tema giocatori – afferma Lopez al programma radiofonico El Larguero -. Posso confermare che il prossimo anno non giocherò qui a Madrid ma mi occuperò dell’aspetto organizzativo dell’evento. Sarà un grande onore e al contempo un’enorme responsabilità“.

A proposito di assenze, Lopez è stato interrogato su due defezioni di spicco. “È un peccato non poter contare su Wawrinka e Murray. Da tanti anni aiutano la competizione a raggiungere il più alto livello possibile. In questi mesi stiamo assistendo ad una vera e propria moltitudine di infortuni”. Infine un elogio alla terra di Madrid. “È la migliore del mondo, simile a quella del Roland Garros e di Montecarlo. Abbiamo addetti ai lavori che si impegnano e lavorano alla grande per tale scopo”.