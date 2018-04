ATP Istanbul: Taro Daniel supera in due set Matteo Berrettini. Troppi errori per l’azzurro

Matteo Berrettini gioca un discreto match vs. Taro Daniel all’ATP di Istanbul, ma alla fine la maggior esperienza e solidità del nipponico prevalgono in due set. Il match si è deciso nella fase finale del primo parziale. Berrettini era tornato in partita dopo aver recuperato un break (e salvatosi da possibile doppio break), ed aveva preso in mano l’inerzia del gioco. Più potente e propositivo, aveva messo alle corde il rivale.Purtroppo sul 5 pari non ha giocato bene un paio di punti, che gli sono costati carissimi.Taro alla risposta sul 6-5 è stato molto attento a non sbagliare niente, e pure fortunato sul set point. Nel secondo il nipponico è andato presto in vantaggio e Matteo non è riuscito stavolta a riprenderlo. Una partita andata a strappi, con momenti di discreta qualità, alternati ad altri con troppi errori.

Pur nella sconfitta, Berrettini ha mostrato anche aspetti positivi.E’ “giovane” a questo livello tecnico, ma sta bene in campo. Lotta, difficilmente butta via il punto sparacchiando (oggi in alcune fasi c’è andato vicino, ed infatti sono stati i passaggi peggiori del suo match); soprattuttoè bravo a restare in partita anche quando è sotto, pronto a giocarsi una chance per rientrare.Tende sempre a giocare il punto, non “trema”. Tecnicamente ha mostrato la sua forza quando è riuscito a trovare ritmo con la prima di servizio, seguita da un dritto potente. Quando ingrana con questo schema è difficilmente contenibile. Purtroppo non sempre ha tenuto questo ritmo, e ci sono anche diversi aspetti negativi, che dovrà affinare torneo dopo torneo. E’ stata evidente la maggior consistenza e lucidità tattica del giapponese. Dotato di un tennis solido e con pochi fronzoli, è stato più bravo nel capitalizzare le occasioni e portare mediamente gli scambi dove preferiva, sulla corsa di Matteo.L’aspetto più negativo della sconfitta odierna sono state le fasi in cui ha giocato con fretta, cercando di risolvere lo scambio fuori equilibrio, o con botte di dritto che sono diventate errori gratuiti. E la risposta, che solo a tratti è stata continua ed efficace.Daniel ha servito con palle piuttosto precise, spesso angolate ad aprire il campo, e Berrettini ha stentato a prendere ritmo. Trovare continuità alla risposta è decisivo a buon livello ATP. Ha insistito troppo anche nel provare la smorzata, per uscire dallo scambio, a volte forzando l’esecuzione in momenti del game non particolarmente felici. Berrettini farà esperienza di questo match, è un ragazzo serio e lavorerà per affinare questi aspetti. Ecco la cronaca della partita.

Si inizia con Daniel alla battuta, in uno stadio semi deserto. Cerca la prima al centro il nipponico, e la trova, incluso un Ace nel secondo punto. Primo scambio nel terzo 15, Matteo si sposta a caricare il dritto e lascia partire la prima bordata, imprendibile. Di solo servizio Taro muove lo score, 1-0. Berrettini alla battuta. Servizio e dritto a comandare lo scambio, dal centro. Daniel gioca regolare con drive “carichi”, ma non abbastanza lunghi da allontanare Matteo dalla riga di fondo, tanto che l’azzurro riesce a governare i ritmi di gioco. Cerca pure due smorzate, consecutive, molto belle e vincenti. 1 pari. Risponde male Berrettini, regala con troppi errori, a volte su servizi non così irresistibili; ma quando si scambia, è lui a prendere l’iniziativa e comandare. C’è una differenza di peso di palla notevole tra i due. Un doppio fallo costa a Taro il primo game ai vantaggi. La prima ora latita, chance per Matteo… che impatta una risposta cross imprendibile, stretta e potente. Palla break per l’italiano, la prima del match. Se la gioca bene Daniel, aprendo il campo già con il servizio e facendo correre Berrettini, che alla fine sbaglia. 2-1 Taro. Dopo tre game è già chiaro lo svolgimento tattico del match: Matteo quando ha in mano l’iniziativa riesce di potenza a prendersi il punto; Taro cerca di muovere l’azzurro, governando la diagonale di rovescio e quindi entrando col dritto alla prima palla più corta, facendo correre il rivale, non velocissimo. Quarto game, Matteo va in difficoltà, affrettando i tempi di gioco e subendo drive più profondi del rivale. Sotto 0-30, esagera nella spinta col dritto, che vola via lunghissimo. 0-40, tre palle break Daniel. Se la gioca bene Taro, con pazienza e lavorando la palla; molto male Berrettini che, stanco di uno scambio al centro, attacca la rete con un approccio poco ficcante, venendo passato facilmente. Break Daniel, avanti 3-1. Matteo deve salire alla risposta, perché Taro adesso tira prime precise (nemmeno velocissime), entra coi piedi quasi in campo e governa col dritto lo scambio, facendo correre l’azzurro. Berrettini incapace in questa fase di ribaltare l’inerzia dello scambio, ed in difesa continua è dura. 4-1 Daniel.

Torna al servizio Matteo, ma sbaglia troppo e crolla di nuovo 0-30. Taro adesso risponde benissimo, nei piedi di Berrettini (lento all’uscita dal servizio…), ed il dritto vola via. 15-40, due palle break per il nipponico, praticamente dei set point. Cancella la prima con una botta di servizio; e la seconda con pazienza, lavorando col dritto e chiudendo in lungo linea. Trova finalmente un gran punto (sempre col dritto) dopo uno scambio di ritmo, e si incita, a scuotersi dal momento negativo. Un Ace gli regala il punto del 2-4, il set è ancora vivo. Sulla spinta del game vinto, Berrettini torna aggressivo, tra una bella smorzata (la terza del match) ed un passante violento. 15-30. Una risposta lunga tocca la riga, ed è 15-40, due chance per tornare davvero nel set. Ace esterno di Daniel sulla prima; in ritardo Matteo sul contro piede sul rovescio. C’è lotta nel settimo game. Con uno scambio offensivo Berrettini si procura la terza palla break del game. Grande scambio, con un allungo di rovescio dell’azzurro che resta in campo, a castigare una volee alta non definitiva del nipponico. Break Berrettini, 3-4 e servizio. E che servizio! Ritrova la prima l’azzurro, a zero impatta sul 4 pari.

Daniel sale 5-4, la pressione è su Matteo, che al servizio torna a spingere, e anche sbagliare, col dritto. 0-30 e poi 30 pari. Un altro errore col dritto gli costa il 30-40 e primo set point per Taro. La prima al centro sembra pizzicare la riga, ma è chiamata out. Si salva l’azzurro con una bella seconda e poi sfonda col dritto. Di sicuro Berrettini si sta giocando la fase calda del set senza paura, spingendo. Un Ace esterno gli vale il punto del 5 pari, e continua a martellare anche alla risposta. Un doppio fallo costa Daniel un pericoloso 15-30, ma forza la risposta di rovescio, con poco controllo. Arriva il 15 più duro del match, in cui Matteo passa da difesa a prendere il controllo, poi lo riperde, e alla fine sbaglia, sfinito. Taro sale 6-5, peccato perché c’era spazio per tentare un break.

Il servizio sostiene l’italiano, ma commette alcuni errori, tra cui una smorzata stavolta fuori luogo. Si va ai vantaggi da 40-15. Il dritto tradisce Matteo, e gli costa un set point. Fortunato Taro, impatta “sporco” la risposta, che resta in campo di un niente, provocando l’errore di Berrettini. 7-5 Daniel, un set andato a strappi, in cui si è avuta la sensazione che l’azzurro, una volta tornato in parità, poteva giocarsi meglio alcuni punti decisivi. Molto solido Daniel, pochi errori e più “furbo” a non prendere rischi nelle fasi calde.

Secondo set, Taro alla battuta. In sicurezza tiene il servizio, 1-0. Male invece Berrettini, che sembra aver pagato lo sforzo fisico e soprattutto mentale del primo set. Errore, doppio fallo, altro errore in difesa (pesante nel recupero in spaccata). 15-40, immediate palle break per il nipponico. Si salva lavorando bene col rovescio e chiudendo col dritto. Matteo alterna buone soluzioni ad errori, mentre Taro resta conservativo e “schematico”, attento a non commettere errori. 1 pari. Lotta nel terzo game, Daniel sale 2-1, e spinge col dritto alla risposta. Sul 30 pari Berrettini esagera con la spinta, andando troppo in rotazione. Palla break per il nipponico, che trasforma con una risposta lungo linea di rovescio molto precisa. 3-1 Daniel, che in scioltezza consolida il break sul 4-1. Uno strappo senza fatica, sfruttando gli errori dell’azzurro con una tennis assolutamente percentuale. Resta in scia Matteo, 2-4, ma serve un cambio di passo in ribattuta per riprendere il match. Ci prova subito, con risposte cross rischiose ma ben giocate. 0-30. Bravo qua Taro nel prendersi un paio di rischi immediati, per non lasciare l’iniziativa al rivale. 5-2 Daniel, ad un passo dal successo. Chiude 6-3 in poco più di un’ora e mezza.

Una buona partita per Berrettini, in cui ha mostrato le sue ottime qualità, ma anche dei limiti che dovrà limare per tenere il passo del livello ATP.

Marco Mazzoni

La partita punto per punto