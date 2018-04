ITF Chiasso: Burger torna al successo dopo 4 anni. Vittoria in rimonta per la ex top 150 WTA, il cui ultimo successo risaliva al 2014

È stata una finale lunga e sofferta da entrambe le giocatrici al torneo ITF da $25.000 di Chiasso, ma dopo due ore e mezza di lotta è stata l’olandese Cindy Burger ad aggiudicarsi il torneo con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-3 su Raluca Georgiana Serban.

La tennista rumena è scesa in campo con maggior determinazione, nonostante questa fosse la prima apparizione per lei in una finale di questo calibro, ed ha trovato il primo allungo. La risposta della ragazza dei Paesi Bassi è giunta quasi immediatamente e a quel punto è iniziata una battaglia punto a punto: game lunghi e sudati hanno portato ad un tiebreak in cui ha prevalso il cuore della tennista nata a Costanza, ma a caro prezzo.

“Dopo la lotta di ieri, oggi ero davvero stanca e penso che il primo set abbia speso davvero troppo per chiuderlo a tiebreak, soprattutto mentalmente,” ha spiegato la Serban a fine incontro: “sulla distanza poi è uscita anche la sua esperienza e la tattica che ha preparato davvero bene con il coach, mentre io ero qui da sola e ho dovuto adattarmi, ma lei è stata più brava. Ha usato davvero bene il topspin per spingermi fuori dal campo sul mio rovescio e poi chiudeva con il dritto.”

Nonostante il primo set perso nella lotta, infatti, la Burger si è dimostrata molto cinica nel tenere la calma e anziché deconcentrarsi, ha trovato la formula giusta per arginare la potenza del dritto della Serban e chiudere i due set successivi.

“Sono davvero felice, in questi quattro anni ho raggiunto diverse finali, ma non ne ho mai vinta una e quando sono arrivati qui non mi aspettavo che sarei arrivata a questo punto,” ha raccontato l’olandese: “quest’anno è stato molto difficile, con diversi problemi fisici e proprio per questo ho deciso, assieme al capitano della squadra di Fed Cup, di non volare in Australia per giocare qui a Chiasso. Sulla terra mi sento più a mio agio e con i problemi fisici che ho avuto non volevo rischiare tornando a giocare subito sul cemento. È stata la scelta giusta, credo!”

“Questa settimana è davvero importante per me e la mia fiducia, e devo ringraziare il torneo per l’organizzazione stupenda e la gente davvero eccezionale che ci lavora,” ha concluso stringendo quasi incredula il trofeo del ChiassOpen 2018.

Per entrambe le ragazze, che sono entrate in tabellone principale solo all’ultimo minuto grazie ad alcuni inaspettati ritiri, nelle prossime settimane ci saranno nuovi eventi ITF da $25.000 e sicuramente le buone sensazioni raccolte in questi giorni le aiuteranno a continuare a crescere in classifica.