ATP Barcellona e Budapest: I Tabelloni di Qualificazione. Diversi azzurri al via

ATP Barcelona 500 | Terra | e2.510.900

PISTA RAFA NADAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Jurgen Melzer vs [11] Matthias Bachinger

2. [WC] Inigo Cervantes vs [10/WC] Pablo Andujar

3. [WC] Gerard Granollers vs [12] Dustin Brown

4. [WC] Alejandro Davidovich Fokina vs [8] Ernesto Escobedo

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Bjorn Fratangelo vs Alessandro Giannessi

2. [6] Andrej Martin vs Ricardo Ojeda Lara

3. [4] Martin Klizan vs Uladzimir Ignatik

4. [5] Alexey Vatutin vs Benjamin Bonzi

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Ilya Ivashka vs Kenny De Schepper

2. [3] Rogerio Dutra Silva vs Egor Gerasimov

3. Lorenzo Giustino vs [9] Jozef Kovalik

4. Ivan Nedelko vs [7] Corentin Moutet

ATP Budapest 250 | Terra | e501.345

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Matteo Berrettini vs [WC] Peter Nagy

2. [2] Marco Cecchinato vs [WC] Mate Valkusz (non prima ore: 12:00)

3. [1] Marcos Baghdatis vs Hubert Hurkacz

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Jurgen Zopp vs [6] Tim Smyczek

2. Elias Ymer vs [5] Sergiy Stakhovsky

3. Stefano Napolitano vs [7] Thiago Monteiro

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sebastian Ofner vs [8] Yannick Maden

2. [4] Gerald Melzer vs Lorenzo Sonego