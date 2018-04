Challenger Barletta: I risultati del Day 4. Moroni batte Pellegrino. Bolelli supera Sonego. Fuori Elias (Video)

Piatto forte della prima parte di gare nel quarto giorno del Challenger Città della Disfida a Barletta era il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Simone Bolelli: ad avere la meglio e guadagnare l’accesso ai quarti di finale è stato il 32enne bolognese Bolelli, che ha regolato il più giovane collega in due set (57, 36). Sfiderà nella giornata di domani il croato Viktor Galovic, che ha eliminato la testa di serie numero 2 del torneo, il portoghese Gastao Elias, con un netto 61, 62. Pass in tasca anche per Daniel Gimeno-Traver, che procede il suo percorso avviato nelle qualificazioni: il tennista spagnolo ha superato il turno complice il ritiro dell’avversario, lo slovacco Martin Klizan, quando era avanti 64, 41.

E’ stato intanto presentato il premio “Altitud – Velocità al tuo Servizio” un trofeo al servizio più veloce dell’Open città della Disfida 2018, è così che il provider di servizi internet Altitud ha pensato di premiare il giocatore che, durante la finale del torneo, farà segnare il valore più alto ai rilevatori di velocità della battuta. “Un trofeo per premiare ciò in cui riusciamo meglio, essere veloci – affermano gli amministratori Fabrizio Savella e Michele Marzovillo – velocità come missione e come valore per offrire solo il meglio, per questo abbiamo pensato di premiare il giocatore che, con la battuta più veloce della finale, saprà emozionare il meraviglioso pubblico che affollerà numeroso le tribune del centrale”.

Challenger Barletta CH | Terra | e43.000 – 2° Turno

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Viktor Galovic vs [2] Gastao Elias



CH Barletta Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 Gastao Elias [2] Gastao Elias [2] 1 2 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Elias 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 G. Elias 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-0 → 5-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 G. Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 V. Galovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Elias 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [9] Lorenzo Sonego vs Simone Bolelli



CH Barletta Lorenzo Sonego [9] Lorenzo Sonego [9] 5 3 Simone Bolelli Simone Bolelli 7 6 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-4 → 3-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Andrea Pellegrino vs [WC] Gian Marco Moroni (non prima ore: 16:00)



CH Barletta Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 4 6 1 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 4 6 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Marco Moroni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 G. Marco Moroni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Marco Moroni 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez vs Nikola Milojevic / Mohamed Safwat



CH Barletta Ariel Behar / Maximo Gonzalez [1] Ariel Behar / Maximo Gonzalez [1] 6 6 Nikola Milojevic / Mohamed Safwat Nikola Milojevic / Mohamed Safwat 1 2 Vincitori: BEHAR / GONZALEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Milojevic / Safwat 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 5-1 → 5-2 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Milojevic / Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Milojevic / Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 N. Milojevic / Safwat 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Behar / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Milojevic / Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Milojevic / Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 A. Behar / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [6] Martin Klizan vs [Q] Daniel Gimeno-Traver



CH Barletta Martin Klizan [6] Martin Klizan [6] 0 4 1 Daniel Gimeno-Traver • Daniel Gimeno-Traver 0 6 4 Vincitore: D. GIMENO-TRAVER per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Gimeno-Traver 1-4 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 D. Gimeno-Traver 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Sergio Martos Gornes / Mark Vervoort