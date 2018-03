Tommy Haas annuncia ufficialmente il ritiro: “Mi ritiro. Potrò dire però che la mia ultima vittoria in carriera è stata contro Federer”

Non è stata sicuramente una sorpresa, ma oggi è diventata una notizia ufficiale. In una giornata contrassegnata dal sorteggio del tabellone principale maschile di Indian Wells, Tommy Haas, direttore del torneo americano, ha annunciato definitivamente il suo ritiro dal circuito professionistico.

Parlando durante il sorteggio, il tedesco ha sottolineato ancora una volta che la sua ultima vittoria in carriera è stata ottenuta contro Roger Federer.

“Mi ritiro. Potrò dire però che la mia ultima vittoria in carriera è stata contro Federer.

Ora giocherò nel circuito senior, quindi ho un motivo per tenermi in forma e portare le mie figlie ai campi per vedermi giocare li” – ha confessato il tedesco.