Video del Giorno: Dayana Yastremska si ritira sul match point quando era sotto 0-5, 0-40

Dayana Yastremska, una ragazza ucraina di 17 anni, non è stata il massimo del Fair Play, quando si è ritirata nel primo turno del torneo di Acapulco contro Monica Puig ad un punto dal perdere la partita.

La giovane ucraina si è infortunata nella parte finale del terzo set, ma ha scelto di continuare, poi però ha abbandonato il campo proprio sul match point quando era sotto per 0-5, 0-40 nel terzo set.

.@D_Yastremska retires at match point with an ankle injury. @MonicaAce93 was leading 2-6, 6-4, 5-0.

Puig books a place in the second round of @AbiertoTelcel! pic.twitter.com/9kbQXe1v1L

— WTA (@WTA) 27 febbraio 2018