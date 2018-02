Italiane nel Circuito ITF: I risultati del 19 Febbraio 2018. I risultati di oggi

Rancho Santa Fe, CA – $25,000 – Hard – 2° Turno Quali

Bianca Turati vs. Ashley Lahey [16] Non prima delle ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

Anna Turati vs. Michelle Larcher De Brito [10] Non prima delle ore 16:00



Il match deve ancora iniziare

Altenkirchen – $25,000 – Carpet – TDQ

Martina Di Giuseppe [3] vs. Katarzyna Piter [16] 2 incontro dalle ore 10:00



ITF Altenkirchen M. Di Giuseppe M. Di Giuseppe 5 3 K. Piter K. Piter 7 6 Vincitore: K. Piter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Piter 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 K. Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Piter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Piter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Piter 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 K. Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Piter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Piter 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Di Giuseppe 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Camilla Rosatello [1] vs. Pemra Ozgen [12] Non prima delle ore 13:00



ITF Altenkirchen C. Rosatello C. Rosatello 6 7 P. Ozgen P. Ozgen 2 6 Vincitore: C. Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Ozgen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Ozgen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 P. Ozgen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Rosatello 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 P. Ozgen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Ozgen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Rosatello 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Ozgen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Rosatello 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 P. Ozgen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 P. Ozgen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Ozgen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Solarino – $15,000 – Carpet – 1° Turno

Alessia Tagliente vs. Giulia Crescenzi # incontro dalle ore



ITF Solarino A. Tagliente A. Tagliente 2 2 G. Crescenzi G. Crescenzi 6 6 Vincitore: G. Crescenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Tagliente 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 G. Crescenzi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Tagliente 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Crescenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Tagliente 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Crescenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Tagliente 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Crescenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Tagliente 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 G. Crescenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Tagliente 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Crescenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Tagliente 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Crescenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Tagliente 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Crescenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hammamet – $15,000 – Terra – TD Quali

Vittoria AVVANTAGGIATI b. Constance SIBILLE [2] Walkover

2° Turno Quali

Mariagiovanna Nanti vs. Charlene Mueller 6-2 6-2

Natasha Piludu [3] vs. Ilaria Sposetti 6-1 7-5

Adna Sofradzija vs. Denise Simonetti 6-1 6-0

Nadia Van Heerden vs. Clarissa Gai 4-6 1-6

Constance Sibille [2] vs. Lidia Mugelli 6-4 6-3

Ana Filipa Santos [8] vs. Camilla Diez 6-2 6-0

Vittoria Avvantaggiati vs. Othilia Brodin 6-4 6-4

Constance Sibille [2] vs. Vittoria Avvantaggiati W/O

Palmanova (Mallorca) – $15,000 – Terra – TDQ

Francesca Fusinato vs. Ioana Loredana Rosca ore