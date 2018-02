Roger Federer ed il messaggio al direttore del torneo di Rotterdam il giorno dopo il successo a Melbourne

Roger Federer ha sorpreso un po’ tutti questa settimana accettando una wild card per il torneo ATP 500 di Rotterdam in programma la prossima settimana, ma la sua decisione non è stata una novità assoluta per Richard Krajicek direttore del torneo olandese.

Richard ha rivelato in conferenza stampa di aver ricevuto un primo messaggio dal manager di Federer, Tony Godsick la mattina dopo il successo di Roger all’Australian Open: “Mi disse che Roger poteva essere interessato a giocare qui a Rotterdam e che mi avrebbe informato nei prossimi giorni.

Trascorsi alcuni giorni a casa con la sua famiglia e dopo essere tornato ad allenarsi, Federer ha deciso che avrebbe giocato il torneo e siamo stati molto felici.”

La decisione finale è stata presa però solo questo mercoledì, il giorno in cui il nome Federer è stato ufficialmente annunciato per la 45a edizione dello storico torneo olandese.