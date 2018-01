Camila Giorgi dopo la vittoria sulla Stephens a Sydney: “ho giocato il mio tennis ed ho disputato una bella partita” (Con il video della partita)

Camila Giorgi ha eliminato all’esordio del torneo WTA Premier di Sydney l’americana Sloane Stephens, recente vincitrice agli Us Open.

“Penso sia stata una buona partita. All’inizio ho commesso alcuni errori in generale, ma poi ho giocato il mio tennis ed ho disputato una bella partita”, ha detto Camila.

“Penso che sia stato molto importante iniziare così la stagione. Sono stata tre mesi senza giocare a tennis per problemi fisici, quindi è bello tornare e giocare delle partite in più e poi spero di stare bene per il resto dell’anno.”

“Mi alleno in Italia, a casa mia, e mi sono sentita molto bene nella preparazione. Ho fatto sei settimane di allenamenti. È stato fantastico, molto bene. “

Stephens è senza vittorie da sette partite dal suo straordinario trionfo a Flushing Meadows a settembre: “Non lo sapevo, Ma non giocavo da tre mesi.”

Giorgi al secondo turno affronterà la vincente della partita tra Petra Kvitova e Mirjana Lucic-Baroni.