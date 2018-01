ITF/FUTURE Qualificazioni e Main draw 06/01/2018: 15 azzurri in campo nelle quali maschile

Ricca come sempre la presenza nel circuito maschile la presenza nel circuito tunisino di Hammamet con 10 presenze nel tabellone di quali e sei in quello principale. Nel future americano già eliminati al primo turno i tre italiani presenti. Nel femminile le prime azzurre in campo sono ad Hammamet

FRANCIA F1 15.000+H- BAGNOLES DE L’ORNE – terra al coperto

QUALI: Alessandro DRAGONI

GERMANIA F1 15.000 – SCHWIEBERDINGEN – tappeto sintetico al coperto

QUALI: Erwin TROEBINGER

TUNISIA F1 15.000 – HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Marco BORTOLOTTI [3], Julian OCLEPPO, Alexander WEIS, Tommaso GABRIELI, Andrea GRAZIOSO, Moritz TROCKER

QUALI: Walter TRUSENDI [2], Moritz TROCKER [4], Andrea PALMESE, Daniil TESTA, Danyal GHANI, Pietro MUGELLI, Stefano BATTAGLINO, Giuseppe CAPARCO, Marco NAVARRA, Alessio DE BERNARDIS

TURCHIA F1 15.000 – ANTALYA – cemento all’aperto

MD: Gianluigi QUINZI [1], Gianluca MAGER [5]

USA F3 15.000 – NAPLES (FLORIDA) – terra all’aperto

Tabellone 128 partecipanti

1°TURNO QUALI

Mark OLJACA b. Vito DELL’ELBA 60 62

Jordan NICKERSON b. Alessandro AUFIERO 61 60

Eros SIRINGO [5] – BYE

2°TURNO QUALI

Joseph W. VAN METER b. Eros SIRINGO walk over

FEMMINILE

$15.000 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Verena MELISS, Nuria BRANCACCIO, Miriana TONA, Elisa TASSOTTI

QUALI: Bianca BEVIONE, Ilaria SPOSETTI, Claudia COPPOLA

Davide Campanini