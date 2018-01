La pagina delle Italiane Live (WTA). Le azzurre in campo Martedì 02 Gennaio 2018. Subito eliminate Sara Errani e Camila Giorgi (Video)

Nulla da fare per Camila Giorgi nel primo turno del torneo WTA Internationa di Shenzhen.

Nella notte italiana la 26enne di Macerata, numero 79 del ranking mondiale, al rientro nel circuito dopo un lungo stop, è stata battuta poer 64 62, in un’ora e 18 minuti di gioco, dalla rumena Ana Bogdan, numero 105 Wta.

Sara Errani è stata fermato all’esordio nel WTA International di Auckland.

La 30enne romagnola, numero 132 del ranking mondiale, in gara con una wild card, ha ceduto per 64 67(3) 64 alla ceca Barbora Strycova, numero 23 Wta e terza testa di serie.

Da segnalare che Sara nel terzo e decisivo set è stata avanti per 4-3 con un break di vantaggio prima di perdere gli ultimi tre giochi subendo due break ed un parziale proprio dal 4 a 3 di 12 punti a 3.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

1T Errani – Strycova (7-3) 2 incontro dalle ore 00:30



WTA Auckland Sara Errani Sara Errani 4 7 4 Barbora Strycova [3] Barbora Strycova [3] 6 6 6 Vincitore: B. STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 4-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Strycova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 B. Strycova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Errani 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Strycova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

0 Aces 71 Double Faults 889% 1st Serve % 57%54/93 (58%) 1st Serve Points Won 46/67 (69%)5/12 (42%) 2nd Serve Points Won 20/50 (40%)8/15 (53%) Break Points Saved 9/14 (64%)16 Service Games Played 1621/67 (31%) 1st Return Points Won 39/93 (42%)30/50 (60%) 2nd Return Points Won 7/12 (58%)5/14 (36%) Break Points Won 7/15 (47%)16 Return Games Played 1659/105 (56%) Total Service Points Won 66/117 (56%)51/117 (44%) Total Return Points Won 46/105 (44%)110/222 (50%) Total Points Won 112/222 (50%)

Errani – Strycova

132. Singles ranking 23.

29. 4. 1987 Birthdate 28. 3. 1986

164 cm Height 164 cm

60 kg Weight 60 kg

right Plays right

2002 Turned pro 2003

WTA Auckland Kurumi Nara Kurumi Nara 6 3 Johanna Larsson Johanna Larsson 7 6 Vincitore: J. LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Nara 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Nara 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Larsson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Nara 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Larsson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 K. Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* df 5*-6 6-6 → 6-7 J. Larsson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Nara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Larsson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 K. Nara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 K. Nara 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Nara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 K. Nara 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Larsson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Nara 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

1T Bogdan – Giorgi (0-1) ore 04:00



WTA Shenzhen Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 4 2 Vincitore: A. BOGDAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bogdan 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 A. Bogdan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-2 → 5-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

0 Aces 11 Double Faults 952% 1st Serve % 47%20/26 (77%) 1st Serve Points Won 16/24 (67%)13/24 (54%) 2nd Serve Points Won 10/27 (37%)1/3 (33%) Break Points Saved 2/7 (29%)9 Service Games Played 98/24 (33%) 1st Return Points Won 6/26 (23%)17/27 (63%) 2nd Return Points Won 11/24 (46%)5/7 (71%) Break Points Won 2/3 (67%)9 Return Games Played 933/50 (66%) Total Service Points Won 26/51 (51%)25/51 (49%) Total Return Points Won 17/50 (34%)58/101 (57%) Total Points Won 43/101 (43%)

Bogdan – Giorgi

105. Singles ranking 80.

25. 11. 1992 Birthdate 30. 12. 1991

right Plays right