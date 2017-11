Il gravissimo infortunio di Mikelis Libietis (Video)

Si sono vissuti attimi di paura nella giornata di domenica in quel di Charlottesville, sede del tradizionale torneo Challenger da $75.000 di montepremi.

Durante la finale del torneo di doppio, che vedeva opposti Kudla/Thomas, in tabellone con una wild card, a Libietis/Chaplin, è successo qualcosa di alquanto brutto ed inconsueto. Mikelis Libietis, lituano classe 1992, ed il compagno Jarryd Chaplin, australiano, erano avanti per 7-6(4) 4-1 quando, nel tentativo di rientrare al centro dopo aver recuperato una palla nei pressi della metà campo, Libietis ha messo male il piede e si è accasciato dolorante al suolo. Subito scoppiato in lacrime, il tennista n.174 ATP di specialità (n.921 in singolare con best ranking al 352° posto nel novembre 2016) è stato soccorso dal partner e dal giudice di sedia; scossi, ovviamente, anche gli avversari che si sono aggiudicati il titolo a causa di questo grave infortunio. Le immagini sono piuttosto forti: si vede il giocatore lituano infortunato a terra dopo l’accaduto.

Il risultato degli esami ai quali si è sottoposto è decisamente sconfortante: Mikelis Libietis, infatti, si è rotto il tendine d’Achille e dovrà stare fuori dal circuito maggiore per almeno un anno. A lui vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.

Terrible end of Charlottesville Challenger double final: Libietis one year out pic.twitter.com/nLRVYMPpo5 — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 6 novembre 2017

Lorenzo Carini