Challenger Como: I risultati completi della prima giornata. Tre azzurri al secondo turno. Nelle qualificazioni Di Nicola ok. Gaio lucky loser (Video)

Esordio vincente per Marco Cecchinato, Andrea Arnaboldi e Riccardo Balzerani nel primo turno del torneo challenger di Como.

Il 24enne di Palermo (n.102 del ranking), primo favorito del seeding, ha lasciato appena tre game (61 62) al portoghese Goncalo Oliveira (n.240 Atp) e al secondo turno affronterà proprio il 18enne Balzerani (n.896 Atp), che ha fatto suo per 75 63 il derby fra wild card con Alessandro Coppini (senza ranking mondiale).

Nell’altro testa a testa tutto tricolore il mancino Arnaboldi (n.232 Atp) ha sconfitto 62 64 Salvatore Caruso (n.170 Atp), mentre Julian Ocleppo (n. 667 Atp), in gara con una wild card, poco ha potuto contro il tedesco Oscar Otte (n.140 Atp), settima testa di serie, che si è imposto per 76(1) 60.

Intanto dalle qualificazioni è stato promosso Gianluca Di Nicola.

Il 21enne abruzzese (n.703 Atp) nel turno decisivo ha superato per 64 75 Andrea Vavassori (n. 595 del ranking mondiale). Federico Gaio (n.303 Atp) ha invece ceduto con il punteggio di 76(1) 26 64 al francese Costant Lestienne (n.335 Atp). Il 25enne faentino è stato poi ripescato come lucky loser.

Md

(1) Cecchinato, Marco vs Oliveira, Goncalo

(WC) Balzerani, Riccardo vs (WC) Coppini, Alessandro

Jahn, Jeremy vs Diez, Steven

(WC) Ocleppo, Julian vs (7) Otte, Oscar

(3) Krajinovic, Filip vs Popko, Dmitry

(Q) Lestienne, Constant vs Bourgue, Mathias

Napolitano, Stefano vs Elias, Gastao

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Di Nicola, Gianluca

(8) De Schepper, Kenny vs (LL) Gaio, Federico

Masur, Daniel vs Robredo, Tommy

Arnaboldi, Andrea vs Caruso, Salvatore

(SE) Ymer, Elias vs (4) Sousa, Pedro

(6) Garcia-Lopez, Guillermo vs Munar, Jaume

(Q) Moutet, Corentin vs Gabashvili, Teymuraz

(WC) Donati, Matteo vs (Q) Hampel, Lenny

(LL) Majchrzak, Kamil vs (2) Janowicz, Jerzy

Challenger Como | Terra | e43.000 – TD Quali – 1° Turno Md

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Federico Gaio vs [7] Constant Lestienne



CH Como Federico Gaio [4] Federico Gaio [4] 7 2 4 Constant Lestienne [7] Constant Lestienne [7] 6 6 6 Vincitore: C. LESTIENNE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 ace 2-2 → 3-2 C. Lestienne 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Lestienne 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 2-6 F. Gaio 30-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 A-40 0-3 → 0-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 df 5*-1 6-1* df 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Kamil Majchrzak vs [8] Corentin Moutet (non prima ore: 11:30)



CH Como Kamil Majchrzak [1] Kamil Majchrzak [1] 4 6 Corentin Moutet [8] Corentin Moutet [8] 6 7 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Julian Ocleppo vs [7] Oscar Otte (non prima ore: 13:00)



CH Como Julian Ocleppo Julian Ocleppo 6 0 Oscar Otte [7] Oscar Otte [7] 7 6 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-30 0-5 → 0-6 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 J. Ocleppo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Ocleppo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O. Otte 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 O. Otte 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Ocleppo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Ocleppo 15-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 O. Otte 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Ocleppo 0-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 J. Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 O. Otte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Ocleppo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Ocleppo 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Marco Cecchinato vs Goncalo Oliveira



CH Como Marco Cecchinato [1] Marco Cecchinato [1] 6 6 Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 1 2 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-1 → 5-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

5. Andrea Arnaboldi vs Salvatore Caruso



CH Como Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 2 4 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

6. Jeremy Jahn vs Steven Diez (non prima ore: 17:30)



CH Como Jeremy Jahn • Jeremy Jahn 40 5 Steven Diez Steven Diez 30 1 Palla set Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 J. Jahn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Diez 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 30-30 2-0 → 3-0 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Carlos Taberner vs Lenny Hampel



CH Como Carlos Taberner [2] Carlos Taberner [2] 7 4 4 Lenny Hampel Lenny Hampel 5 6 6 Vincitore: L. HAMPEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Hampel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Hampel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 15-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 L. Hampel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Hampel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Taberner 0-40 4-4 → 4-5 L. Hampel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Hampel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Hampel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Hampel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Hampel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Hampel 0-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Hampel 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Hampel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Gianluca Di Nicola vs Andrea Vavassori



CH Como Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 6 7 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 4 5 Vincitore: G. DI NICOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 6-5 → 7-5 G. Di Nicola 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 G. Di Nicola 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Di Nicola 0-15 df 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 G. Di Nicola 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Vavassori 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Riccardo Balzerani vs [WC] Alessandro Coppini (non prima ore: 13:00)



CH Como Riccardo Balzerani Riccardo Balzerani 7 6 Alessandro Coppini Alessandro Coppini 5 3 Vincitore: R. BALZERANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Coppini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Coppini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 R. Balzerani 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Coppini 0-15 df 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 R. Balzerani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Coppini 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Balzerani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Coppini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Balzerani 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Coppini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Balzerani 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Coppini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Balzerani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Coppini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Balzerani 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-3 → 2-4 A. Coppini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Balzerani 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Coppini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 1-2 R. Balzerani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Coppini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 15:30)



CH Como Filippo Baldi / Andrea Pellegrino Filippo Baldi / Andrea Pellegrino 4 6 10 Marin Draganja / Tomislav Draganja Marin Draganja / Tomislav Draganja 6 1 8 Vincitori: BALDI / PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 M. Draganja / Draganja 1-0 F. Baldi / Pellegrino 1-0 df 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 2-0 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Draganja / Draganja 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [3] Ariel Behar / Joe Salisbury