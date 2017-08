Challenger Cordenons: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. Lorenzo Giustino e Andrea Pellegrino si sfideranno ai quarti di finale (Video)

Lorenzo Giustino è ai quarti di finale nel torneo challenger di Cordenons.

Il 25enne giocatore campano (n. 197 Atp), sesto favorito del seeding, ha sconfitto al secondo turno lo spagnolo Daniel Munoz De La Nava (n. 418 Atp), in gara con il ranking protetto: 36 62 63 lo score in favore di Giustino, che ora attende Andrea Pellegrino (n. 705 Atp, nella foto), in tabellone con una wild card, che ha sconfitto il serbo Danilo Petrovic (n. 301 Atp).

Challenger Cordenons | Terra | e64.000 – 2° Turno

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Lorenzo Giustino vs [PR] Daniel Munoz de la Nava



CH Cordenons Lorenzo Giustino [6] Lorenzo Giustino [6] 3 6 6 Daniel Munoz de la Nava Daniel Munoz de la Nava 6 2 3 Vincitore: L. GIUSTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Munoz de la Nava 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-3 → 6-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Munoz de la Nava 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 D. Munoz de la Nava 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Giustino 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Giustino 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 3-5 L. Giustino 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Giustino 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [8] Andrea Arnaboldi vs Pedro Martinez



CH Cordenons Andrea Arnaboldi [8] • Andrea Arnaboldi [8] 15 6 1 Pedro Martinez Pedro Martinez 30 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 1-0 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 P. Martinez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [WC] Matteo Donati / Lorenzo Sonego vs [2] Roman Jebavy / Zdenek Kolar



4. Elias Ymer vs [3] Adam Pavlasek (non prima ore: 19:00)



5. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez



CH Cordenons Matwe Middelkoop / Igor Zelenay [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay [1] 0 0 Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez • Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Behar / Lopez-Perez 0-0

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Patrick Grigoriu / David Pichler vs Tomasz Bednarek / Goncalo Oliveira



CH Cordenons Patrick Grigoriu / David Pichler Patrick Grigoriu / David Pichler 3 4 Tomasz Bednarek / Goncalo Oliveira Tomasz Bednarek / Goncalo Oliveira 6 6 Vincitori: BEDNAREK / OLIVEIRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Bednarek / Oliveira 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Grigoriu / Pichler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Bednarek / Oliveira 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 P. Grigoriu / Pichler 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 T. Bednarek / Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Grigoriu / Pichler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 T. Bednarek / Oliveira 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Grigoriu / Pichler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Bednarek / Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Grigoriu / Pichler 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 ace df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Bednarek / Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 P. Grigoriu / Pichler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 T. Bednarek / Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Grigoriu / Pichler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Bednarek / Oliveira 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 P. Grigoriu / Pichler 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Bednarek / Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 P. Grigoriu / Pichler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Bednarek / Oliveira 15-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

2. [WC] Andrea Pellegrino vs Danilo Petrovic (non prima ore: 15:00)