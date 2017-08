Analisi settimanale ranking femminile U18 con la situazione Us Open

Elisabetta Cocciaretto stabile al n.1 d’Italia: la giocatrice classe 2001 sarà l’unica azzurra a giocare nel main draw degli US Open Juniores. Nelle qualificazioni risultano iscritte Tatiana Pieri (che a quanto pare non dovrebbe prendere parte al torneo) e Monica Cappelletti; alternates con qualche possibilità di entrare sono Lisa Piccinetti e Federica Rossi, fuori di 12 e 26 posizioni. Molto più lontane, e dunque ormai certe di non poter affrontare la trasferta americana, Tcherkes-Zade, Gaida e Manna.

Per quanto riguarda il ranking, ritorna in Top-100 la palermitana Federica Bilardo, mentre Martina Biagianti rientra fra le prime 10 d’Italia e si posiziona al gradino n.291 della classifica. Melania Delai perde 17 posizioni ed esce dalla Top-10; stabili Cocciaretto, Piccinetti e Rossi.

TOP-10 ITALIANE:

53- Elisabetta Cocciaretto (2001, +0)

58- Tatiana Pieri (1999, +11)

91- Monica Cappelletti (1999, +2)

100- Federica Bilardo (1999, +28)

118- Lisa Piccinetti (2000, +0)

154- Federica Rossi (2001, +0)

236- Isabella Tcherkes Zade (2000, -4)

252- Giulia La Rocca (2000, -1)

286- Nuria Brancaccio (2000, -7)

291- Martina Biagianti (2001, +8)

SITUAZIONE AGGIORNATA US OPEN JUNIORES – MAIN DRAW E QUALIFICAZIONI:

MAIN DRAW: Elisabetta Cocciaretto

QUALIFICAZIONI: Tatiana Pieri (13), Monica Cappelletti (24)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Lisa Piccinetti (12), Federica Rossi (26), Isabella Tcherkes Zade (50), Francesca Gaida (122), Alessandra Manna (123)

Lorenzo Carini