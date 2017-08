Analisi settimanale ranking maschile U18

Prosegue la nostra analisi settimanale del ranking maschile Under 18.

Sale Francesco Forti, ora n.48 ITF. Entra fra i primi dieci giocatori d’Italia il classe 2001 Michele Vianello, finalista in singolare e doppio (in coppia con Marco Furlanetto, che lo precede nel ranking) in un G3 a Tashkent (Uzbekistan).

Questa settimana diamo un occhio anche alla classifica Race che porterà al Masters giovanile di Chengdu (Cina), in programma dal 23 al 29 ottobre. Accederanno a questo tornei i primi otto della classifica che tiene conto dei punti guadagnati dal 12 settembre 2016 al 10 settembre 2017: chi succederà al coreano Hong Seong Chan nell’albo d’oro? Al momento, i qualificati per Chengdu sarebbero Kecmanovic, Piros, Popyrin, Wu, Geller, Davidovich Fokina, Rodionov e Shimizu.

TOP-10 ITALIANI:

48- Francesco Forti (1999, +2)

81- Mattia Frinzi (1999, +1)

93- Lorenzo Musetti (2002, +0)

146- Federico Iannacone (1999, +0)

148- Guido Marson (1999, +0)

152- Giulio Zeppieri (2001, +1)

187- Emiliano Maggioli (2001, -2)

210- Federico Arnaboldi (2000, -2)

266- Marco Furlanetto (2001, +1)

272- Michele Vianello (2001, +126)

ROAD TO CHENGDU – ITF JUNIOR MASTERS:

1- Miomir Kecmanovic (SRB) 1246.25

2- Zsombor Piros (HUN) 1051.25

3- Alexei Popyrin (AUS) 1045.00

4- Yibing Wu (CHN) 1002.50

5- Axel Geller (ARG) 992.50

6- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 873.75

7- Jurij Rodionov (AUT) 804.38

8- Yuta Shimizu (JPN) 761.88

Lorenzo Carini