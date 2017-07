Sania Mirza e le difficoltà dovute al suo paese natale

Sania Mirza ha ammesso di percepire ancora delle differenze di trattamento tra uomini e donne nel suo paese, quando si tratta di tennis.

La vincitrice di sei titoli dello Slam (tre nel doppio femminile e tre nel doppio misto) è poi stata ferma del rifiutare la validità dei costumi tradizionali che in India (suo paese natale), così come in altre parti del mondo, limitano la libertà delle donne.

“A dodici anni, dissi ai miei genitori che se mi avessero lasciato giocare a tennis sarebbe passata l’età per sposarmi. Le altre con cui giocavo hanno pian piano abbandonato, perché le loro famiglie non condividevano il fatto che le donne potessero dedicarsial tennis”, ha raccontato la giocatrice indiana, prima di elogiare l’esempio contrario ricevuto dai propri genitori. “Mi sentivo molto orgogliosa quando vedevo che i miei genitori non mi dicevano mai che non avrei potuto fare niente perché fossi donna. Loro hanno sempre supportato il mio sogno”.

È stato lo stesso Imran Mirza, padre di Sania, ad aver raccontato un episodio utile a far rendere conto delle difficoltà attraverso cui la figlia sia dovuta passare per affermarsi come tennista professionista. “Quando lei aveva quattro o cinque anni, veniva a vedermi giocare e faceva la raccattapalle. I suoi cugini e gli altri bambini la trattavano male, dicendo che non avrebbe mai potuto giocare a tennis perché era una donna”, ha dichiarato Imran, il quale ha poi così proseguito: “In India, le donne sono trattate come se fossero proprietà di altri. L’importante è che si sposino, lo sport non ha importanza”.

