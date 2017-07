Wimbledon: Niente da fare per una fallosa Francesca Schiavone. Vince la Svitolina in due set e in 50 minuti

Out Francesca

Francesca Schiavone gioca un pessimo match e esce di scena al secondo turno del torneo di Wimbledon.

L’azzurra si è arresa a Elina Svitolina, classe 1994 e n.5 del mondo, con il risultato di 63 60 in 50 minuti di partita.

Dal 3 a 4 nel primo set, con Francesca al servizio, l’azzurra ha smesso praticamente di giocare perdendo ben 8 game consecutivi e anche la partita.

Nel primo set la Schiavone sotto per 2 a 4, brekkava l’ucraina nel settimo gioco (a 30).

Sul 3 a 4 però l’azzurra cedeva malamente a 0 il servizio, commettendo bem tre doppi falli consecutivi nel gioco e un errore gratuito sul break point.

La Svitolina, metteva a segno un parziale di otto punti consecutivi, conquistando la frazione per 6 a 3.

Da segnalare che dopo una caduta nel corso del primo set l’azzurra non è stata più la stessa.

Nel secondo set Francesca praticamente usciva dal campo subendo un durissimo parziale di 24 punti a 9 e uscendo di scena dal torneo per 0 a 6.

La partita punto per punto



GS Wimbledon F. Schiavone F. Schiavone 3 0 E. Svitolina [4] E. Svitolina [4] 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-15 df 0-5 → 0-6 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-4 → 0-5 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 df ace 0-1 → 0-2 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Svitolina 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Schiavone 0-15 df 0-30 df 0-40 df 3-4 → 3-5 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 F. Schiavone 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Svitolina 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 F. Schiavone 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Schiavone – E. Svitolina

2 Aces 3

5 Doubles Faults 2

6 Winners 15

16 Unforced Errors 10

4/8 (50%) Net Points Won 6/11 (55%)

47% 1st Serves In 56%

9/17 (53%) 1st Serve Points Won 15/23 (65%)

5/19 (26%) 2nd Serve Points Won 13/18 (72%)

4/9 (44%) Break Points Saved 1/2 (50%)

26/41 (63%) 1st Return Pts Won 27/36 (75%)

5/18 (28%) 2nd Return Pts Won 14/19 (74%)

1/2 (50%) Break Points Won 5/9 (56%)

14/36 (39%) Total Service Pts Won 28/41 (68%)

13/41 (32%) Total Return Pts Won 22/36 (61%)

27/77 (35%) Total Points Won 50/77 (65%)

50 mins Duration 50 mins

72 Ranking 5

37 Age 22

Milan, Italy Birthplace Odessa, Ukraine

Milan, Italy Residence Kharkiv, Ukraine

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 5′ 9″ (1.74 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro (2010)

18/14 Year to Date Win/Loss 36/8

1 Year to Date Titles 4

8 Career Titles 8

$11,055,795 Career Prize Money $5,943,968