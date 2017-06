Il Kid salverà Djoker?

Alla vigilia dell’ultimo Roland Garros si è formata una coppia tennistica dagli innumerevoli titoli in bacheca tanto affascinante quanto per alcuni versi surreale: stiamo ovviamente parlando di Novak Djokovic e del suo nuovo allenatore Andre Agassi. Una collaborazione per adesso a tempo e di cui non sono state rivelate tempistiche determinate, un po’ al grido di “finché la barca va lasciala andare”.

Serviva una scossa e forse un nome forte, uno che potesse avere delle spalle belle grosse su cui poggiare l’eredità lasciata dal tedesco Boris Becker, compagno di avventure e soprattutto di successi dell’ex numero 1 del ranking ATP abbandonato alla fine del 2016.

Ma il Kid è l’uomo giusto per riportare Novak ai trionfi del passato recente?

La crisi del tennista serbo è cosa nota e da un anno a questa parte le sue prestazioni non sono state all’altezza del suo lignaggio: dalla separazione eccellente da Bum Bum Becker, passando per la terapia degli abbracci, dell’amore e della pace finendo per arrivare a un tennis scarico non solo nei colpi ma soprattutto (opinione personale, ovvio…) nelle emozioni. Come nella maggior parte di queste collaborazioni fra grandi nomi del presente e del passato (Chang, Norman, Ivanisevic, Moya solo per citarne alcuni) spesso si tratta della ricerca continua della botta psicologica, dell’affidarsi a qualcuno che già è passato per le insidie del circuito e sappia consigliare, accompagnare e guidare nei momenti di smarrimento, un perfetto sparring partner dai colpi pregiati e dai consigli sempre oculati e ben accetti.

Purtroppo la sensazione è che la buona riuscita dell’operazione Agassi non dipenda tanto dalle capacità (tutte da testare) di allenatore del campione americano quanto se non soprattutto da Djokovic stesso: ben vengano i tentativi per cercare di ripartire, affidandosi in questo caso a una personalità forte come Agassi che appare sicuramente forte mentalmente, con la speranza che un poco di tale stabilità si riversi sul tennista serbo.

Il banco di prova sarà prossimo e bello tosto: non era di certo il Roland Garros il luogo giusto in cui testare tale unione, troppo poco tempo insieme, troppe pressioni e aspettative su un Djoker campione uscente. Adesso arriva il bello, con la testa del serbo che si libera parzialmente (non ci sono più grandissime vittorie da difendere o ripetere a distanza di 12 mesi) e la possibilità di rialzare la testa quando le attenzioni della vigilia sono tutte su altri papabili favoriti. Così già a Wimbledon potrebbe scapparci il risultato per molti inatteso: mentre si aspettano Federer ma anche Murray e Nadal…il Kid di Las Vegas punta forte su Novak Djokovic.

