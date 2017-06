Combined s’Hertogenbosch: Successo di Gilles Muller. Anett Kontaveit conquista il primo successo in carriera

Il primo squillo in carriera di Anett Kontaveit arriva a -s’Hertogenbosch.

L’estone ha sconfitto in finale Natalia Vikhlyantseva e incassa il successo numero 18 in stagione proprio sull’erba olandese.

Anett ha sconfitto in fina la russa con il risultato di 6-2 6-3. Come dicevamo per l’estone è il primo successo in carriera e da domani sarà al n.36 del mondo, best ranking.

"I'm just so excited! It has been an amazing week for me. Thank you to everyone who supported us." –@RicohOpen Champion Anett Kontaveit pic.twitter.com/8nfDTd5fNZ — WTA (@WTA) 18 giugno 2017

Gilles Muller ha vinto questo pomeriggio il torneo ATP 250 di s’Hertogenbosch.

In finale Gilles ha superato Ivo Karlovic in due tiebreak con il risultato di 76 (5) 76 (4) dopo 1 ora e 33 minuti di partita.

Per Muller si tratta del secondo titolo in carriera e il secondo del 2017 dopo il successo a Gennaio in quel di Sydney.

Combined Hertogenbosch – Erba – Finali

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Natalia Vikhlyantseva vs Anett Kontaveit



WTA s-Hertogenbosch Natalia Vikhlyantseva Natalia Vikhlyantseva 2 3 Anett Kontaveit Anett Kontaveit 6 6 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Ivo Karlovic vs [4] Gilles Muller (non prima ore: 14:30)