ATP Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Stefano Napolitano che è entrato in extremis in tabellone

ATP London / Queens Club 500 | Erba | e1.836.660

(1) Tiafoe, Frances vs (WC) Broady, Liam

(WC) Shapovalov, Denis vs (7) Opelka, Reilly

(2) Donaldson, Jared vs Kamke, Tobias

Santillan, Akira vs (6) Benneteau, Julien

(3) Herbert, Pierre-Hugues vs Napolitano, Stefano

Kozlov, Stefan vs (8) De Schepper, Kenny

(4) Chardy, Jeremy vs (WC) Corrie, Edward

Kudla, Denis vs (5) Thompson, Jordan

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Frances Tiafoe vs [WC] Liam Broady

2. [4] Jeremy Chardy vs [WC] Edward Corrie

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Denis Shapovalov vs [7] Reilly Opelka

2. Denis Kudla vs [5] Jordan Thompson

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Pierre-Hugues Herbert vs Stefano Napolitano

2. Stefan Kozlov vs [8] Kenny De Schepper

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Jared Donaldson vs Tobias Kamke

2. Akira Santillan vs [6] Julien Benneteau (non prima ore: 14:00)