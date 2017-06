Rafael Nadal: giusto giocare solo Wimbledon?

Subito dopo la vittoria al Roland Garros serpeggiava la notizia che Rafa Nadal potesse dare forfait al Queen’s, torneo dove era iscritto, perché stanco delle fatiche parigine, per poter rifiatare e non sottoporre il proprio delicato fisico e le proprie ginocchia a uno stress assolutamente deficitario nel suo caso. Non ha sorpreso quindi il forfait poi effettivamente diventato realtà per uno dei tornei più importanti della breve stagione su erba, secondo per importanza e tradizione solo all’appuntamento principe di Wimbledon.

Proprio sui campi di Wimbledon Nadal ha però comunicato che ci sarà: è giusto puntare solo sullo Slam londinese, arrivando senza giocare alcun torneo di preparazione? Roland Garros e Wimbledon sono davvero vicini e in questo caso Nadal non aveva proprio tempo per…recuperare?

Una decisione che per molti nasconderà il suo ritiro anche dal torneo di Wimbledon, calcando un po’ quanto fatto mesi orsono dal suo rivale Federer con la decisione sofferta, pubblicizzata, dichiarata e smentita di non giocare lo Slam sulla terra rossa del Roland Garros. Ma il caso svizzero è diverso sotto tanti punti di vista rispetto a quello dello spagnolo.

Prima di tutto l’età: Nadal è più giovane di 5 anni di Federer e sicuramente il numero di tornei che lui giocherà in questa stagione sarà sicuramente maggiore rispetto a quello dello svizzero. In sintesi, se avesse avuto davvero tempo per recuperare il post Roland Garros lui al Queen’s ci sarebbe andato, figuriamoci a Wimbledon.

L’ambizione al numero 1 è un altro tema caldo: Nadal sa che l’obiettivo è possibile già nel breve periodo mentre Federer non sembra così interessato nuovamente al numero 1 del ranking. Certo se poi arrivasse sarebbe l’ennesima impresa ma qualcosa mi dice che sia un punto di arrivo più per lo spagnolo di Manacor che per lo svizzero di Basilea. Al di là delle ripetute dichiarazioni di rito.

Le superfici più o meno congeniali: Nadal si adatta sicuramente meglio all’erba, a questo tipo di erba, di quanto Federer lo faccia alla terra battuta, superficie dove ha vinto ma dove adesso non sarebbe, probabilmente, al livello degli avversari più forti.

Rafa Nadal fa bene, benissimo quindi a saltare il Queen’s, paradossalmente un viatico ideale per giocare il terzo Slam dell’anno da protagonista: un po’ di riposo e poi via sui campi verdi in erba per allenarsi e continuare a stupire. Anche se Federer e Murray saranno assolutamente intenzionati a rubargli la scena.

Alessandro Orecchio