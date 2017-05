Masters 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Fognini sfiderà Berrettini al primo turno

Fabio Fognini sfiderà Matteo Berrettini nel primo turno del torneo Masters 1000 di Roma.

Stefano Napolitano avrà di fronte Viktor Troicki. Seppi e Mager un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e4.273.775 – Parte Alta

(1) Murray, Andy vs Bye

Fognini, Fabio vs (WC) Berrettini, Matteo

Troicki, Viktor vs (WC) Napolitano, Stefano

Qualifier/Special Exempt vs (16) Zverev, Alexander

(12) Berdych, Tomas vs Zverev, Mischa

Haase, Robin vs Qualifier/Special Exempt

Karlovic, Ivo vs (PR) Haas, Tommy

Bye vs (5) Raonic, Milos

(3) Wawrinka, Stan vs Bye

Mahut, Nicolas vs Paire, Benoit

Mayer, Florian vs Kohlschreiber, Philipp

Isner, John vs (14) Ramos-Vinolas, Albert

(9) Goffin, David vs Qualifier/Special Exempt

Verdasco, Fernando vs Young, Donald

Harrison, Ryan vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (6) Cilic, Marin

Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e4.273.775 – Parte Bassa

(8) Thiem, Dominic vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Cuevas, Pablo

Qualifier/Special Exempt vs Tomic, Bernard

Querrey, Sam vs (11) Pouille, Lucas

(13) Sock, Jack vs Schwartzman, Diego

Vesely, Jiri vs Evans, Daniel

Qualifier/Special Exempt vs (WC) Seppi, Andreas

Bye vs (4) Nadal, Rafael

(7) Nishikori, Kei vs Bye

Ferrer, David vs Lopez, Feliciano

Sousa, Joao vs Edmund, Kyle

del Potro, Juan Martin vs (10) Dimitrov, Grigor

(15) Carreno Busta, Pablo vs Simon, Gilles

Kyrgios, Nick vs Bautista Agut, Roberto

(WC) Mager, Gianluca vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (2) Djokovic, Novak