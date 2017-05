ITF Junior Prato: Marson sorprende Frinzi, Federica Sacco batte la n.7 del seeding

Seconda giornata di main draw al Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”, giunto alla venticinquesima edizione. Tante sorprese, in particolare nel torneo maschile dove sei italiani hanno raggiunto a sorpresa gli ottavi di finale.

TORNEO MASCHILE – Sei azzurri in evidenza nella seconda giornata del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Prato”. Protagonisti assoluti sono stati Giulio Zeppieri, Marco Furlanetto, Michele Vianello, Samuele Ramazzotti, Guido Marson e Jannik Sinner, che hanno sconfitto giocatori ben più quotati quali, fra gli altri, Mattia Frinzi (battuto da Marson 6-3 7-6) ed il cinese Yunchaokete, numero sei del torneo sconfitto da Sinner con un netto 6-2 6-1.

Amara sconfitta per Federico Iannacone, costretto ad alzare bandiera bianca al tiebreak del terzo set contro il coreano Park, il quale aveva già battuto il tennista italiano qualche giorno fa nel G2 di Salsomaggiore Terme.

Salutano la manifestazione anche Petreni, Cecere, Innocenti ed Inserra, che nulla ha potuto contro il forte messicano Alan Fernando Rubio Fierros, prossimo avversario di Michele Vianello.

TORNEO FEMMINILE – Fuori un’altra testa di serie nel torneo femminile: a compiere l’impresa, nella giornata odierna, è stata la classe 2002 napoletana Federica Sacco, capace di eliminare con il punteggio di 6-3 6-2 la thailandese Thasaporn Naklo, settima favorita del seeding.

Per i colori italiani, avanzano anche Isabella Tcherkes Zade (6-3 7-6 ai danni della georgiana Makatsaria) e Costanza Traversi (6-2 6-0 sulla brasiliana Wolf Gasparin).

Niente da fare per Chiara Bordo, ripescata come lucky loser e battuta in tre set dalla n.3 Naho Sato. Fuori dal torneo Benedetta Ivaldi, Alice Amendola, Alessandra Mazzola e Giulia La Rocca.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

Zeppieri (Ita) b. Naw (15,Syr) 61 63

Hsu (1,Tpe) b. Anselmo (Fra) 61 60

Park (3,Kor) b. Iannacone (Ita) 64 26 76

Khamis (16,Egy) b. Petreni (Ita) 75 64

Sheyngezikht (Bul) b. Oliveira (Bra) 63 64

Furlanetto (Ita) b. Han (9,Kor) 62 63

Rubio Fierros (2,Mex) b. Inserra (Ita) 61 61

Vianello (Ita) b. Mo (14,Chn) 63 46 62

Alves (12,Bra) b. Innocenti (Ita) 61 62

Ramazzotti (Ita) b. Pucinelli De Almeida (11,Bra) 63 62

Sridhar (10,Usa) b. Bosancic (Aus) 75 64

Marson (Ita) b. Frinzi (4,Ita) 63 76

Gimenez (Bra) b. Yin (8,Tpe) 64 57 63

Sinner (Ita) b. Yunchaokete (6,Chn) 62 61

Ferguson (13,Aus) b. Kristensen (Den) 36 63 62

Rai (7,Nzl) b. Cecere (Ita) 76 76

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Tcherkes Zade (Ita) b. Makatsaria (Geo) 63 76

Sacco (Ita) b. Naklo (7,Tha) 63 62

Vismane (1,Lat) b. La Rocca (Ita) 61 76

Sato (3,Jpn) b. Bordo (LL,Ita) 57 61 64

Traversi (Ita) b. Wolf Gasparin (Bra) 62 60

Iamachkine (6,Per) b. Ivaldi (Ita) 76 61

Molinaro (Lux) b. Mazzola (Ita) 63 64

Lin (Aus) b. Amendola (Ita) 62 62

Lorenzo Carini