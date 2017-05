Roberta Vinci superata sul filo del traguardo da Simona Halep che vince al tiebreak del terzo parziale nel Wta di Madrid

Amara sconfitta per Roberta Vinci al secondo turno del Wta Premier Mandatory di Madrid (terra, € 5.924.318).

La tennista italiana è stata superata dalla rumena Simona Halep, 25 anni, Nr. 8 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-2 6-7(2) in un’ora e 57 minuti di gioco.

Peccato! A tratti si è vista la miglior Vinci, in grado di mettere in grande difficoltà la forte avversaria; rimane il rammarico per la sconfitta maturata a pochi centimetri dal traguardo contro una Halep che ha avuto il merito di non mollare mai la presa. Speriamo che i progressi visti in questi due incontri di Madrid si ripetano in quel di Roma, torneo dove la Vinci è molto attesa.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza equilibrata.

I primi giochi sono combattuti, finiscono spesso ai vantaggi e vedono le due avversarie affrontarsi a viso aperto.

Entrambe sono brave ad annullare due palle break nei primi tre games, caratterizzati da ottimi servizi e grandi attacchi da fondo campo.

La prima a passare è Robertina, brava a brekkare nel quinto gioco grazie a un diritto lungo della rumena.

Il vantaggio è illusorio, spegne incredibilmente la Vinci e desta la Halep che sale di ritmo. La rumena controbrekka subito grazie a un rovescio sbagliato dalla pugliese e continua a spingere.

Sulle ali dell’entusiasmo opera nuovamente un break ai danni dell’azzurra nell’ottavo game, chiuso con un grande attacco di diritto lungolinea.

Al servizio per il parziale, la rumena non trema. Una risposta su seconda di servizio sparacchiata out dalla Vinci chiude la contesa.

E’ 6-3 per la Halep in 37 minuti di gioco.

Secondo set: parte bene l’italiana, brava a resettare la testa dopo il set appena perso e aggressiva sin dal primo 15.

L’incontro prosegue equilibrato sino al 2-2, poi è una sinfonia azzurra.

Roberta inizia a dipingere il campo con splendidi colpi mentre la Halep fatica sempre di più, sia nello scambio sia sulla seconda di servizio.

La svolta avviene nel sesto game: la Vinci sente odore di break e gioca bene. Si porta 0-40, si vede annullare una palla break ma concretizza la seconda.

E’ un meritato 4-2 dopo 21 minuti di gioco.

L’onda azzurra continua, Roberta è ben messa in campo e trova angoli vincenti. La Halep è al gancio e si trova sotto 0-40 anche nell’ottavo gioco. Annulla le prime due palle set grazie a un bel diritto e a una prima vincente ma nulla può sulla terza palla a disposizione di Roberta. La tennista pugliese chiude grazie a una bella risposta di diritto su seconda di servizio rumena.

E’ 6-2 per l’italiana dopo 31 minuti di gioco.

Terzo set: in risposta la Vinci è perfetta.

Non concede un attimo di tregua all’avversaria e attacca sempre. Due risposte perfette le valgono l’allungo in questo parziale. Accade nel quarto gioco dove una sventagliata di diritto sigla il 3-1 per la tarantina.

Roberta è ampiamente in controllo dell’incontro e vederla giocare è un piacere; più passano i minuti più l’italiana piazza vincenti con il diritto e mette in difficoltà l’avversaria con il rovescio.

La Halep reagisce da campionessa e dà tutta se stessa per rimanere incollata al match in attesa di piazzare la zampata. Zampata che puntualmente arriva.

Nel nono gioco, con Roberta al servizio per l’incontro, la rumena gioca al massimo e ottiene il sospirato controbreak. Dapprima cestina un’occasione con una risposta lunga, successivamente passa grazie a un bel diritto lungolinea. E’ 5-4 per Roberta.

L’esito naturale del set è ormai il tiebreak.

Il tiebreak è totalmente dominato dalla rumena che chiude al secondo match point a disposizione dopo un attacco di diritto lungo dell’azzurra.

E’ 7-6(2) per la Halep in 49 minuti di gioco.

WTA Madrid Roberta Vinci Roberta Vinci 3 6 6 Simona Halep [3] Simona Halep [3] 6 2 7 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 S. Halep 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Halep 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Halep 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-2 → 6-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 0-40 15-40 3-2 → 4-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Vinci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R. Vinci – S. Halep

01:55:20

2 Aces 4

3 Double Faults 3

63% 1st Serve % 67%

39/60 (65%) 1st Serve Points Won 40/56 (71%)

20/36 (56%) 2nd Serve Points Won 15/27 (56%)

4/7 (57%) Break Points Saved 5/9 (56%)

14 Service Games Played 15

16/56 (29%) 1st Return Points Won 21/60 (35%)

12/27 (44%) 2nd Return Points Won 16/36 (44%)

4/9 (44%) Break Points Won 3/7 (43%)

15 Return Games Played 14

59/96 (61%) Total Service Points Won 55/83 (66%)

28/83 (34%) Total Return Points Won 37/96 (39%)

87/179 (49%) Total Points Won 92/179 (51%)

34 Ranking 8

34 Age 25

Taranto, Italy Birthplace Constanta, Romania

Taranto, Italy Residence Constanta, Romania

5′ 4″ (1.63 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro Pro (2006)

6/10 Year to Date Win/Loss 8/5

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 14

$11,552,146 Career Prize Money $15,754,771

Davide Sala