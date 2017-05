WTA Praga e Rabat: Live le Finali. Mona Barthel dopo 3 anni ritorna a vincere un torneo WTA (Alle 16 in campo la Schiavone)

E’ Mona Barthel la vincitrice del torneo WTA International di Praga.

In finale la tedesca, numero 82 Wta, passata attraverso le qualificazioni, ha battuto in rimonta per 26 75 62, in poco meno di due ore di gioco, la ceca Kristyna Plyskova, numero 58 del ranking mondiale.

Per la 26enne di Bad Segeberg si tratta del quarto titolo in carriera su sette finali disputate, il primo dal 2014, quando si impose a Bastad.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Mona Barthel vs Kristyna Pliskova



WTA Prague Mona Barthel Mona Barthel 2 7 6 Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 5 2 Vincitore: M. BARTHEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Barthel 15-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 5-5 → 6-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Pliskova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-0 → 2-1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 df 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Barthel 0-15 0-30 df 0-40 df 2-4 → 2-5 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-3 → 1-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Barthel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Barthel 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

8 Aces 910 Double Faults 260% 1st Serve % 65%36/52 (69%) 1st Serve Points Won 40/66 (61%)13/34 (38%) 2nd Serve Points Won 13/35 (37%)7/12 (58%) Break Points Saved 7/13 (54%)14 Service Games Played 1426/66 (39%) 1st Return Points Won 16/52 (31%)22/35 (63%) 2nd Return Points Won 21/34 (62%)6/13 (46%) Break Points Won 5/12 (42%)14 Return Games Played 1449/86 (57%) Total Service Points Won 53/101 (52%)48/101 (48%) Total Return Points Won 37/86 (43%)97/187 (52%) Total Points Won 90/187 (48%)

