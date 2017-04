WTA Stoccarda e Istanbul: Gioia di Laura Siegemund che vince in casa. Elina Svitolina vince a Istanbul

Laura Siegemund a sorpresa ha conquistato il titolo nel torneo WTA Premier di Stoccarda.

La tedesca ha sconfitto in finale dopo una dura battaglia la transalpina Kristina Mladenovic, con il risultato di 61 26 76 (5) dopo 2 ore e 30 minuti di partita.

Per la Siegemund si tratta del secondo successo in carriera dopo Bastad nel 2016 e primo titolo del 2017.

Da segnalare che la tedesca nel terzo e decisivo set dopo aver servito per il match sul 5 a 4 (turno di battuta perso a 15), nel tiebreak era andata sotto per 1 a 4, con due minibreak.

Da quel momento la tedesca ha piazzato un parziale di 6 punti a 1, vincendo la partita per 7 punti a 5.

Elina Svitolina ha vinto questo pomeriggio il torneo WTA International di Istanbul.

In finale Elina ha sconfitto per 62 64 Elise Mertens dopo 1 ora e 16 minuti di partita.

Per la Svitolina si tratta del settimo successo in carriera, terzo del 2017.

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $776.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

WTA Istanbul International | Terra | $250.000 – Finali

Garanti Koza Arena – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 5:00 pm)

