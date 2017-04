Boris Becker e la frecciatina a Novak Djokovic

Boris Becker, ex numero uno del mondo ed ex allenatore di Novak Djokovic, ha utilizzato il proprio account Twitter durante il match tra Roger Federer e Nick Kyrgios per inviare un messaggio al suo pupillo serbo, con il quale ha collaborato sino al termine della scorsa stagione.

“Spero che il mio Novak Djokovic stia guardando. È arrivata l’ora di pulirsi le scarpe, sistemare le racchette e tornare al lavoro…”, ha commentato Becker.

Lorenzo Carini