Alexander Zverev e la peggior partita del 2017

Alexander Zverev non era certo nella sua giornata migliore, quando ha affrontato Nick Kyrgios ad Indian Wells.

Il tedesco ha parlato nuovamente della sua performance: “E’ stata la peggiore partita che abbia giocato quest’anno. La cosa è semplice. Il mio servizio è stato a dir poco orribile, così come sono stato pessimo in risposta. Ho giocato davvero male, dall’inizio del match. Non c’è stata una singola cosa che io abbia fatto bene”, ha analizzato il tedesco, con toni molto severi nel criticare se stesso.

Edoardo Gamacchio