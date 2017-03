Challenger Shenzhen: Il Tabellone Principale. Tris di azzurri al via

Challenger Shenzhen CH | Cemento | $75.000

(1) Donskoy, Evgeny vs Ivashka, Ilya

Sousa, Pedro vs Nedovyesov, Aleksandr

(WC) Wang, Chuhan vs Diez, Steven

Djere, Laslo vs (6) Kavcic, Blaz

(4) Lee, Duckhee vs Ito, Tatsuma

Qualifier vs Wu, Di

(WC) Zheng, Wei Qiang vs (WC) Bai, Yan

Lopez-Perez, Enrique vs (5) Vanni, Luca

(7) Marterer, Maximilian vs Qualifier

(Alt) Uchiyama, Yasutaka vs Ignatik, Uladzimir

Napolitano, Stefano vs (PR) Bhambri, Yuki

Milojevic, Nikola vs (3) Carballes Baena, Roberto

(8) Fabbiano, Thomas vs Moriya, Hiroki

Velotti, Agustin vs Qualifier

Satral, Jan vs Qualifier

(WC) Zhang, Zhizhen vs (2) Sugita, Yuichi